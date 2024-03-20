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一年期義務役入伍訓期末鑑測 機槍、爆破聲中震撼教育

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國軍一年期義務役「入伍訓練期末鑑測」中的「震撼教育」在T74機槍聲與ＴＮＴ爆破聲中透過模擬真實戰場環境，磨練役男戰技、體力及毅力，除了依據狀況進行處置，與班兵相互配合攻擊前進外，個人通過障礙的技巧及團隊合作更是缺一不可，使人員在戰場高壓且緊張的壓迫下，能冷靜運用平時所學之戰鬥技能，發揮作戰能力。記者蘇健忠／攝影
國軍一年期義務役「入伍訓練期末鑑測」中的「震撼教育」在T74機槍聲與ＴＮＴ爆破聲中透過模擬真實戰場環境，磨練役男戰技、體力及毅力，除了依據狀況進行處置，與班兵相互配合攻擊前進外，個人通過障礙的技巧及團隊合作更是缺一不可，使人員在戰場高壓且緊張的壓迫下，能冷靜運用平時所學之戰鬥技能，發揮作戰能力。記者蘇健忠／攝影

國防部為使國人瞭解一年期義務役入伍訓練成果，邀請媒體採訪役男「入伍訓練期末鑑測」實況，機槍聲、爆破聲中的「震撼教育」透過模擬真實戰場環境，磨練役男戰技、體力及毅力，除了依據狀況進行處置，與班兵相互配合攻擊前進外，個人通過障礙的技巧及團隊合作更是缺一不可，使人員在戰場高壓且緊張的壓迫下，能冷靜運用平時所學之戰鬥技能，發揮作戰能力。

陸軍司令部表示，首梯一年期義務役役男，本月18至22日進行為期5日的期末鑑測，測驗內容區分「體能戰技」、「兵器教練」及「綜合戰門教練』等三大類，以驗證入伍訓練成效。藉由8周循序漸進、由民轉軍過程，使役男成為「可遂行單兵戰鬥技能」且「能接受班以下任務式指揮」的合格戰鬥兵，奠定分發部隊執行駐地，基地訓練與聯合演訓之基礎。

陸軍司令部指出，國防部為確保為戰而訓、為用而訓、戰訓合一等訓練目標，參照國際先進國家訓練之作法，將實戰化訓練模式導入「一年期義務役入伍訓練」課程，義務役2226梯在 1月25日入伍後接受密集且嚴格的訓練，而期末鑑測是入伍訓練成效的總驗收，檢驗役男是否已達到一定標準，在分發部隊後足以擔負戰備任務；鑑測不合格者，將不予核發結訓證書與支領專業加給，且分發部隊後仍須持續訓練，完成補測。

國軍一年期義務役「入伍訓練期末鑑測」中的「震撼教育」在T74機槍聲中透過模擬真實戰場環境，磨練役男在戰場高壓且緊張的壓迫下，能冷靜運用平時所學之戰鬥技能，發揮作戰能力。記者蘇健忠／攝影
國軍一年期義務役「入伍訓練期末鑑測」中的「震撼教育」在T74機槍聲中透過模擬真實戰場環境，磨練役男在戰場高壓且緊張的壓迫下，能冷靜運用平時所學之戰鬥技能，發揮作戰能力。記者蘇健忠／攝影
陸軍為使國人瞭解一年期義務役入伍訓練成果，上午特地展現「入伍訓練期末鑑測」實況，首先進行人員偽裝暨裝具檢查，相互幫助在臉上塗滿迷彩偽裝。記者蘇健忠／攝影
陸軍為使國人瞭解一年期義務役入伍訓練成果，上午特地展現「入伍訓練期末鑑測」實況，首先進行人員偽裝暨裝具檢查，相互幫助在臉上塗滿迷彩偽裝。記者蘇健忠／攝影
國軍一年期義務役「入伍訓練期末鑑測」中的「震撼教育」在T74機槍聲與ＴＮＴ爆破聲中透過模擬真實戰場環境，磨練役男戰技、體力及毅力，發揮作戰能力。記者蘇健忠／攝影
國軍一年期義務役「入伍訓練期末鑑測」中的「震撼教育」在T74機槍聲與ＴＮＴ爆破聲中透過模擬真實戰場環境，磨練役男戰技、體力及毅力，發揮作戰能力。記者蘇健忠／攝影
國軍一年期義務役「入伍訓練期末鑑測」中的「震撼教育」在T74機槍聲與ＴＮＴ爆破聲中透過模擬真實戰場環境，磨練役男戰技、體力及毅力，依據狀況進行處置。記者蘇健忠／攝影
國軍一年期義務役「入伍訓練期末鑑測」中的「震撼教育」在T74機槍聲與ＴＮＴ爆破聲中透過模擬真實戰場環境，磨練役男戰技、體力及毅力，依據狀況進行處置。記者蘇健忠／攝影

國防部 役男 義務役

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