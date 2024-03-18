太平島碼頭整建今啟用 蔡總統卸任前是否登島受矚目

耗資十七億餘元的「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，今天舉行完工啟用儀式。先遣人員昨下午已抵達太平島，但軍方及海巡對於今天主持儀式官員層級都保密。圖／取自Google Earth 海巡署「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」今天舉行完工啟用儀式，先遣人員日前搭乘海巡苗栗艦出發，昨天下午已抵達太平島，軍方官員也受邀出席。對於今天主持儀式官員層級，海巡署與軍方都保密。

陳水扁、馬英九 總統任內登島

太平島機場於二○○七年底完工後，陳水扁、馬英九均在總統任內登上太平島，並分別提出「南沙倡議」與「南海和平倡議」。近年南海成為全球地緣政治攻防的熱區，中共海警與菲律賓船隻月初發生碰撞，讓南海局勢升高至近期高點。

蔡英文總統即將在兩個月後卸任，外界關切蔡總統是否會在卸任前登上太平島宣示中華民國主權。根據總統府發布的行程預告，蔡總統今天上午九時出席「永續台灣第四屆國際高峰會」、下午三時出席教育部活動，並未安排太平島行程。總統府發言人林聿禪表示，總統的公開行程若有排定，會循例發布行程通知。

前總統馬英九今年初發文支持蔡總統登上太平島，馬英九說：「無論是那一位總統登島，都是涉及國家領土主權，也必須是為了整個南海的和平。」

海巡苗栗艦 搭載先遣人員抵達

海巡苗栗艦上周五自高雄港出發，搭載協助完工儀式的先遣人員，昨天下午抵達太平島，準備參加今天舉行的「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」完工啟用儀式。軍方官員也應邀觀禮。

中共解放軍高度關注我太平島周邊情勢，據了解，我國軍、海巡聯合情監偵系統，昨天下午在苗栗艦接近太平島水域時，曾偵獲中共五四A型、舷號五三○的飛彈護衛艦徐州艦，出現在太平島卅浬外水域，但未趨近我太平島陸域。

太平島碼頭整修工程完工，對軍方有幾個重要意義。官員說，一則島上部署岸電、岸水與油料補給設施，有助未來海軍大型艦艇靠泊延長留駐時間；港區新完成的新式港灣防湧閘門，軍方表達高度興趣，將記錄觀察設施在南沙知名強勁湧浪下的運作情況，作為港灣建設參考。

進一步整建太平島碼頭，是民進黨「國防政策藍皮書第八號報告」中「人道救助與災害防救」篇的主張，蔡英文當選總統前說民進黨將精進國軍與海巡署執行海外人道救援與災害防救任務的能量，規畫將太平島建設成為海外人道救援與災害防救任務的前置基地。

為打造太平島成為「人道救授、國際運補與科學研究基地」，蔡政府任內推動的這項「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」，期程二○二○年至二○二四年，四年總經費合計十七億餘元，對太平島既有碼頭進行功能整修與強化作業，主要工程項目包括一百噸級巡防艇避颱強化工程、四千噸級巡防艦港航道加深工程、碼頭附屬設施強化工程及油庫岸水電設施等配合設施工程等四部分。工程日前順利完成缺失改進，今天正式啟用。