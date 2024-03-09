邱國正：無人機侵擾 視為對方第一擊

針對台海情勢，國防部長邱國正前天一番每天睡不好、提心吊膽，擔憂擦槍走火的說法引發議論。邱國正昨表示，不期望任何事情發生，軍人沒有考量政治，要看的是徵候，往下推展分析，並料敵從寬，國軍一定會讓民間安心；至於國軍「第一擊」界定改變，邱國正說，無人機雖非槍彈，仍是侵擾，對方此舉是第一擊，所以國軍把此說清楚。

台海是否瀕臨戰爭引發關注，邱國正表示，不期望有任何事情發生，軍人要了解政治但不要去干預政治，所以考量事情沒有考量政治層面，要看的徵候和往下推展的狀況，敵方行動多，要一個一個分析比較排除，才得到結論。國軍戰時處理規定都有依據，一定有計畫，會掌握好狀況，讓民間安心。

國軍第一擊界定改變，邱國正說，是美國眾議院議長裴洛西訪台後明確修訂執行，因為當時發覺有無人機在金門，我方沒有打，是礙於沒有依據，因此後來他扛了責任，很明確的講是國防部權責並且修訂。

邱國正說，以往認定中共第一擊是指開砲、開槍，國軍才反擊，但現在發現有無人機、空飄氣球灰色地帶問題。金廈海域爭議事件限制水域等狀況，將納入國際武裝衝突法的交戰規則（ＲＯＥ）討論，未來若有外來物逾越我方領空領海，警告後若不配合，會有應對方法。

國防部昨也說明，依據國際法規定，國家遭受外來武裝攻擊時，均擁有採取武力，進行自我防衛固有權力 （自衛權）。

此外，如敵軍機、艦侵入台灣領空及領海範圍，經辨證、攔截、廣播及驅離行動，若仍無法排除，基於國家對領土享有絕對主權，可合法授權第一線指揮官，採取適當方式予以反制，以維護國防安全。

至於內海臨界線問題，邱國正則說，內海十二海里已是最後防線、不能退也無法再縮，廿四海里就要反應了。

針對兩岸情勢，行政院長陳建仁昨在立法院表示，中國大陸單方面破壞兩岸和平穩定現狀，我方態度是備戰才能避戰、能戰才能止戰。與此同時，也要維持兩岸溝通協調，兩岸對於維護台海和平穩定都有責任，政府也會加強和大陸對等的溝通，維護台海穩定。