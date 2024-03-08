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影／國防部改變「第一擊」要件 邱國正：無人機踰越就反制
國防部長邱國正昨天在立法院答詢時表示，國軍已經改變「第一擊」的要件。邱國正上午受訪表示，國軍面對無人機應處目前沒有依據，未來如何界定和處置無人機，要花時間制定SOP。
國防部長邱國正說，從佩洛西訪台後，在金門發現對岸無人機，「我們沒有打，礙於沒有依據。有規定無人機來一定要把它擊落，並沒有很明確」。邱國正表示以前認為「第一擊」是對方開槍、開砲，然後我方有反制動作。現在國軍認為無人機來了就算第一擊，「我們把它打掉，我們不是第一擊、他才是第一擊，界定很清楚」。
邱國正也針對國際武裝衝突法的交戰準則（ROE）發表意見，表示「我們一定會遇到，現在已經在做，反制航空、海航、無人機、無人艦，實體我們就要處理，該警告、該喊話、該打訊號彈，讓他們知道我們已經注意到你們，有一個應對方法」。
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