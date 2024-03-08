影／國防部改變「第一擊」要件 邱國正：無人機踰越就反制

國防部長邱國正昨天在立法院答詢時表示，國軍已經改變「第一擊」的要件。邱國正上午受訪表示，國軍面對無人機應處目前沒有依據，未來如何界定和處置無人機，要花時間制定SOP。

國防部長邱國正說，從佩洛西訪台後，在金門發現對岸無人機，「我們沒有打，礙於沒有依據。有規定無人機來一定要把它擊落，並沒有很明確」。邱國正表示以前認為「第一擊」是對方開槍、開砲，然後我方有反制動作。現在國軍認為無人機來了就算第一擊，「我們把它打掉，我們不是第一擊、他才是第一擊，界定很清楚」。