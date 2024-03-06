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影／鎖定東部海域共艦？神秘國軍海鋒大隊台東街道待命

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
這輛雷達車原地發動未熄火，車頭後上方雷達正運作中。記者尤聰光／攝影
這輛雷達車原地發動未熄火，車頭後上方雷達正運作中。記者尤聰光／攝影

中國大陸解放軍海軍近年出沒台灣東部海域演訓及航行，對我造成威脅，國軍也派遣機艦及飛彈追監應對。今天台東市區街道，出現鮮少曝光、且神祕的「海鋒大隊」，吸引好奇民眾目光。對於海鋒大隊行動目的，軍方不做回應說明。

軍事專家根據影像研判，車輛外觀顏色為淺灰色，車頭為白色，確實是鮮少曝光神祕的海軍「海鋒大隊」，其配備的陸基型雄風二型與雄風三型反艦飛彈，可24小時監控共軍動向，且機動性相當強，可隨時轉移陣地，連續實施反擊，對中共船艦威脅很大。

軍事專家進一步指出，過去配合漢光演習，海鋒大隊都會機動進駐台東知本海灘參演，但這次會出現市區街道，可能是進行驗證制海、制空能力，但不排除有解放軍船艦出沒東部海域，因應共軍可能從東部海域對台奇襲，實施飛彈追監反制。

今天上午11時多，台東市區通往臨海路海濱公園街道上，突然出現6輛龐然大物的卡車，不僅顏色一致，有3輛車載運物都用帆布遮蓋，且車牌都為軍用車牌，路經民眾無不好奇放慢速度仔細看清楚，有民眾為國軍加油打氣說，「帥啦！不要怕中共」。

據了解，國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，海軍委由中科院從106年到110年研製的「蒼穹專案」機動遠程雷達車組，配合陸、空情指系統，可支援各項制海制空作戰任務。2019年「聯合防空作戰訓練」，海鋒大隊就曾在台東海岸曝光，出動指揮車、飛彈車、雷達車等武器裝備。

有3輛曳引軍卡車，載運物都用帆布遮蓋，研判配備陸基型雄風二型與雄風三型反艦飛彈。記者尤聰光／攝影
有3輛曳引軍卡車，載運物都用帆布遮蓋，研判配備陸基型雄風二型與雄風三型反艦飛彈。記者尤聰光／攝影
今天台東市區街道，出現鮮少曝光、且神祕的海軍「海鋒大隊」，吸引好奇民眾目光。記者尤聰光／攝影
今天台東市區街道，出現鮮少曝光、且神祕的海軍「海鋒大隊」，吸引好奇民眾目光。記者尤聰光／攝影
海軍「海鋒大隊」出動指揮車、飛彈車、雷達車等武器裝備待命出動。記者尤聰光／攝影
海軍「海鋒大隊」出動指揮車、飛彈車、雷達車等武器裝備待命出動。記者尤聰光／攝影

台東 國軍 飛彈

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