影／鎖定東部海域共艦？神秘國軍海鋒大隊台東街道待命
中國大陸解放軍海軍近年出沒台灣東部海域演訓及航行，對我造成威脅，國軍也派遣機艦及飛彈追監應對。今天台東市區街道，出現鮮少曝光、且神祕的「海鋒大隊」，吸引好奇民眾目光。對於海鋒大隊行動目的，軍方不做回應說明。
軍事專家根據影像研判，車輛外觀顏色為淺灰色，車頭為白色，確實是鮮少曝光神祕的海軍「海鋒大隊」，其配備的陸基型雄風二型與雄風三型反艦飛彈，可24小時監控共軍動向，且機動性相當強，可隨時轉移陣地，連續實施反擊，對中共船艦威脅很大。
軍事專家進一步指出，過去配合漢光演習，海鋒大隊都會機動進駐台東知本海灘參演，但這次會出現市區街道，可能是進行驗證制海、制空能力，但不排除有解放軍船艦出沒東部海域，因應共軍可能從東部海域對台奇襲，實施飛彈追監反制。
今天上午11時多，台東市區通往臨海路海濱公園街道上，突然出現6輛龐然大物的卡車，不僅顏色一致，有3輛車載運物都用帆布遮蓋，且車牌都為軍用車牌，路經民眾無不好奇放慢速度仔細看清楚，有民眾為國軍加油打氣說，「帥啦！不要怕中共」。
據了解，國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，海軍委由中科院從106年到110年研製的「蒼穹專案」機動遠程雷達車組，配合陸、空情指系統，可支援各項制海制空作戰任務。2019年「聯合防空作戰訓練」，海鋒大隊就曾在台東海岸曝光，出動指揮車、飛彈車、雷達車等武器裝備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言