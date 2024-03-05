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台美教育倡議高層對話 AIT：雙方著重語言教育
美國在台協會（AIT）與外交部舉行台美教育倡議第四次高層對話。AIT表示，雙方藉此次對話重申了深化國際教育合作的承諾，著重英語和華語語言教育領域。
AIT指出，這次會議在AIT華盛頓總部舉辦，以實體與線上混合方式進行。美方由國務院東亞暨太平洋事務局助卿康達（Daniel Kritenbrink）到場主談，台灣由國家安全會議副秘書長徐斯儉以線上方式主談。
AIT表示，美方代表團成員包括AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）、教育部幕僚長巴瑞特（Lexi Barrett）、國務院教育文化事務局代理副助卿克蕾雯（Marienne Craven）、東亞暨太平洋事務局公共事務副助卿道森（Camille Dawson）、教育部國際事務辦公室代理主任內瓦瑞茲（Rafael Nevarez）、國防部國防語言與國家安全教育辦公室專案主任艾森（Sam Eisen），以及AIT台北辦事處副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）。
台灣代表團成員包括僑務委員會委員長徐佳青、教育部次長劉孟奇、駐美代表俞大㵢，以及教育部、僑委會、 外交部相關官員。
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