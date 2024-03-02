飛官年底恐現退伍潮 F-16部隊擴編缺員更嚴重

我國向美採購六十六架F-16C/D Block70戰鬥機，將於明年返國，空軍戰鬥機兵力因此擴充兩成。然而今年底，國軍卻將迎來近年最大一波退伍潮，原因居然是四年前蔡英文總統親自宣布的「德政」。

當時蔡總統指示行政院，大幅提升飛行員的不退伍獎金，然而絕大多數飛官的續服契約，都於今年底屆滿，面臨續留或退伍的抉擇。加上近年共機越界導致部隊壓力沉重，疫情後復甦的航空業又急需機師，都使得年底退伍潮勢所難免。

為減少被民航挖角的誘因，國軍飛行員設有「續服獎助金」制度。服役超過十四年、已可退伍的飛官，如選擇繼續留營，可領取獎助金。續服獎助金一簽五年，每年發放，如果中途決定退伍，必須退還先前已領金額。民國一○九年一月二日，參謀總長沈一鳴搭機失事殉職，蔡總統在公祭儀式上宣布，飛行軍官續服獎助金將大幅調升。

原本獎助金的額度，是少校、中校每年六十萬，上校四十八萬。新制特別強調挽留中校，駕駛定翼機者每年一四四萬，每月比舊制加薪七萬元；少校與上校則為每年一○八萬，每月也加薪四萬至五萬。旋翼機方面，中校每年一○二萬，少校與上校七十二萬。

在大幅增加獎助金後，薪水最高的快速機（戰鬥機、噴射教練機）中校飛官，月收入包括續服獎助金十二萬元、飛行加給八萬六千四百元，加上原本的薪水，約為廿七萬元，已高於國內航空公司的副駕駛。

當時國防部規定，陸海空軍飛官的續服獎助金契約，全部改從民國一○九年一月一日起算。換言之，蔡總統第二任期的四年，幾乎所有人都被契約綁住，這幾年的飛官退伍比率，自然也是近年最低。

今年底，除了少數剛可領取獎助金的年輕飛官，絕大多數校級飛官，都面臨重新抉擇生涯規畫機會，等於把過去四年退伍的可能性，全部集中到今年底。幾乎全軍的飛官都得要考慮，是續簽保證留營五年，或是趁年齡合適轉往航空公司發展。

軍方官員表示，除了疫情後航空公司積極招手徵才，近年共機頻頻繞台，第一線部隊非常辛苦，目前已有飛官選擇提前賠錢退伍的例子。今年底退伍人數目前很難估計，但是狀況不容樂觀；此時正逢F-16部隊擴編，將使缺員問題更為嚴重。