軍官接受廠商招待飲宴 監察院糾正軍備局第205廠

監察院1月9日通過國防部軍備局生產製造中心第205廠前上校工務長林龍基、前一等士官長領班林憶明及前一等士官長化工呂建勳等3人彈劾案。監察院司法獄政委員會、外交國防委員會聯席會議繼續審查通過監委王美玉、賴鼎銘、郭文東所提調查報告，糾正軍備局第205廠。

監察院表示，林龍基、林憶明及呂建勳等3人任職期間，假借職務權力與機會，多次接受與其有利害關係廠商招待，前往有女陪侍酒店舞廳飲宴，收受不正利益，嚴重損害公務員廉潔形象及政府信譽，監察院先前已通過彈劾案，移送懲戒法院審理，今天通過糾正軍備局第205廠。

糾正文指出，軍備局第205廠違反內部作業規定，軍品研製修公開展覽前，未經報備，私下允許特定廠商入廠瞭解藍圖，攜帶軍品出廠解說製作細節，涉犯不違背職務收受不正利益罪的貪瀆案件。

糾正文表示，205廠另有物料供應室前黃姓上校主任等3人雖未涉刑責，但與廠商飲宴，涉足有女陪侍不正當場所之情事，違法違紀人員眾多，行為時間自民國108年2月起至109年9月止，長達一年，內部無人舉發，6名涉案人員違失行為期間之年度考績，均為甲等或甲上，軍備局第205廠案發當時軍紀不佳，機關內部控制鬆散，平時考核不實，有糾正必要，要求軍備局督促所屬確實檢討改善，持續精進風險控管及防弊機制。