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國軍用兵增殲敵於城鎮陣地 蘇紫雲：增垂直多領域防禦

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

國防部月前向立法院提出「發展不對稱作戰之精實成效案」書面報告，宣示國軍台海防衛用兵理念，增加「殲敵於城鎮陣地」，而成為「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘頭、殲敵於城鎮陣地」。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天表示，這項調整代表國軍防衛構想由傳統的「水平防衛圈」增加垂直「垂直多領域」的總體防禦。

蘇紫雲表示，「殲敵於城鎮陣地」此一用語或與美軍無關，應是肆應共軍登陸能力的威脅增加，強化國軍縱深守備與防禦韌性的訴求。主因是部分共軍具備遂行「越地平線」、「垂直登陸」、或「滲透斬首」的戰術能力可跨越灘頭前線威脅我縱深區域，因此增加「殲敵於城鎮陣地」的說法。也就是防衛構想由傳統的「水平防衛圈」增加垂直「垂直多領域」的總體防禦。這也可由俄烏戰爭初期烏克蘭首都「安托諾夫機場攻防戰」的戰例看出，也是近年漢光演習突出機場、港口守備科目的原因。

他說，類似論述早為為俞大維前部長在上世紀六o年代提出的防衛概念，「制敵彼岸，擊敵半渡，摧敵水際，毀敵灘頭，殲敵陣內」，後續雖有文字更動如「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、殲敵於水際灘頭」，但基本防衛構想並未改變，直至目前「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘頭、殲敵於城鎮陣地」方突顯前後方一體化守備的概念。

台海 國軍 國防部

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