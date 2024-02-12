龍年點名國軍五巨龍 萬金龍可望重出江湖
今年是「龍」年，國軍部隊過去有5條知名的舞龍隊伍，常在逢年過節與國慶遊行中亮相賀節。軍方披露，今年10月12日機步333旅將迎來百年隊慶，「萬金龍」將有機會在隊慶活動中「重出江湖」。
軍聞社今天報導，民國113年喜迎國人最重視的生肖龍年，在中華文化中，「龍」象徵強大和吉祥的力量，逢年過節，舞龍更是慶典中祈盼風調雨順、國泰民安的重要活動。
報導指出，國軍過去在國家重要慶典或地方廟會，也有5條知名的舞龍隊伍經常表演，分別是「中華巨龍」、「陸戰金、青龍」、「官田龍」和「萬金龍」等5條60公尺以上的巨龍，至今仍是許多人共同的回憶。
中華巨龍早前稱為四四金龍，是由聯勤四四兵工廠在民國53年自行紮製而成，總長200公尺，總節數44節，需45人合力操作，是我國當年的第一大龍，也是聯勤最具代表性的精神象徵；後因部隊移編，四四金龍先後由中科院及陸軍存管，最後再轉回聯勤（現為陸勤部）汽基廠存管。
步兵203旅所保管的官田龍是在民國79年，由台南縣佳里鎮寧安宮主委王連興贈與時任陸軍203師師長高喜沛少將，青龍全長90公尺，包含龍頭、龍身及龍尾共34節，每次表演含鑼、鼓、龍珠及接替演出人員需60人，表演時聲勢浩大，極為壯觀。
海軍陸戰隊登陸戰車大隊則擁有「金、青雙龍」，過去舞龍、舞獅的活動中，兩條巨龍一同表演，直到民國92年才功成身退；後來由民國96年新購置的紅龍與金龍接替任務，每逢春節團拜期間，都會前往各碼頭及營區表演，向海軍官兵們賀年。
機步333旅的「萬金龍」，則是民國53年奉蔣故總統經國先生指示，交付聯勤司令部製作，全長60公尺，一次舞動需出動21名官兵；自民國75年萬金營區落成時即駐守在屏東地區，現已長達60年之久。
報導指出，國軍5條巨龍在時間的洪流中，因部隊編制改變與人力精簡下已不復見；但今年10月12日機步333旅將迎來百年隊慶，令人期待的是萬金龍或有機會在盛大的隊慶活動中「重出江湖」。
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