可攜式衛星定位導引防護裝備 普及各空軍戰管單位

國防部公布中科院維修空軍兩項關鍵設施防護系統，一為安宇4號北東及南部區域作戰管制中心化學防護系統保修，另為可攜式衛星定位導引防護裝備。

空軍戰術管制聯隊安宇4號北東及南部區域作戰管制中心化學防護系統保修案決標，以由中科院承作。安宇四號是空軍戰管自動化提升計畫，系統由美國洛克希德馬丁公司協助建構，建立北、東、南三處區域作戰管制中心。

可攜式衛星定位導引防護等三項系統後續委修案，同樣由中科院得標，決標金額達9539萬6000元。

可攜式衛星定位導引防護裝備為中科院研發的攜行式反北斗定位的簡易型定位導引防護器，系統聲稱具備干擾軍規美國GPS、俄羅斯GLOONASS與中共北斗定位導航系統的能力，讓敵人的精準引的飛彈飛行軌跡偏離目標。

這項標案履約地點遍及全國各地十數地，最遠到馬祖東引，裝備普及各戰管單位。