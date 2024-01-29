蔡若不登島 「中斷扁馬慣例 衝擊兩岸關係」

太平島港側浚深及碼頭整修工程本月峻工，海巡署證實正在規畫完工啟用典禮，任內未曾登島的蔡總統是否應前往主持？有學者認為，在二○一六年七月十二日南海仲裁案宣布將太平島矮化為礁之後，蔡總統五二○卸任前若未登島，將對我方關於太平島與南海的主權主張產生不利影響，甚至衝擊本已高度緊張的兩岸關係。

立委也表示，蔡總統不登島，恐更證實民進黨在南海政策上全盤失敗，呼籲總統當選人賴清德也應表態。

曾任總統府發言人的國民黨立委陳以信表示，蔡政府長期對南海主權、南沙太平島經營態度消極，沒有積極作為，蔡總統若卸任前始終未登太平島，恐更證實民進黨南海政策上失敗，對我在南沙主權維護、海洋權益伸張，都恐怕會產生不良影響。他同時呼籲賴清德，說明未來賴政府的南海政策，是否支持蔡總統應在任內登上太平島，或以現任副總統身分前往太平島，代表蔡總統主持島上工程啟用儀式。

國家政策研究基金會副研究員揭仲也認為，前總統陳水扁與馬英九任內，都曾以中華民國國家元首的身分，前往太平島視察，已形成慣例，更成為我國對太平島和南海最主要的主權宣示象徵，蔡總統任內若不前往太平島，形同讓此慣例中斷，且慣例的中斷還是發生在二○一六年七月南海仲裁案宣布、將太平島矮化為礁之後，不僅會讓我方關於太平島與南海的主權主張受到不利影響，甚至可能讓北京懷疑民進黨政府有意逐漸調整或放棄我方的主權主張，衝擊本已高度緊張的兩岸關係。

揭仲表示，蔡總統於卸任前利用主持碼頭浚深擴建工程完工啟用儀式的名義前往太平島視察，不僅名正言順、也符合慣例，未創造新現狀；相較於中共與菲律賓近期環繞仁愛礁引發的海上過招，與越南在離太平島僅十一公里的敦謙沙洲填海造陸並修建軍事設施，蔡總統前往太平島主持啟用儀式是恰如其分，不會顯得特別強烈，不至於對美台關係與南海情勢造成太大衝擊。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，太平島多次的海事人道救援、國際科學合作、以及相關工程兼顧環境保育的做法，都彰顯對國際法與規則的重視，足為各國行為的對照與未來協商籌碼；因此，考量國家最高利益，事實占有主權更具意義，元首登島等儀式性作為籌碼選項，「引弓不發」也可視為戰略選項，如同台灣在ＡＰＥＣ領袖會議以「領袖代表」替代元首出席的模式一般，登島與否應由蔡總統自行決定。

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