新聞眼／蔡總統登太平島 有利南海主權論述

美中軍艦月前曾因追逐對峙駛入距太平島九浬處，公然挑戰我國主權。島上重大工程完工之際，蔡政府除派遣足以彰顯主權層級的官員，若能由蔡總統親自登島，更可凸顯我國在南海情勢中一定程度的聲量。

美中對峙情勢，因菲律賓與中共海警船艦屢次衝突而升高，連同日本、澳洲，甚至英、法、德艦艇，都進入南海航道；西方國家此舉，有時也會從南海延伸到台灣海峽，因此被我視為將台灣問題國際化的利多。但所謂維持國際航道暢通、防止中共獨霸，無非也是在借勢強行插旗，為未來水下資源開發爭奪戰先蹲點。

西方國家如此，包含中共在內南海諸國也無不相互爭鋒，填沙造地擴大島礁，太平島過去原為南沙諸島面積最大島嶼的論述，早已名不符實，太平島旁由越南占領的敦謙沙洲，透過人工構築，早已遠超昔日規模。我國在太平島上興建機場、簡易碼頭，規模精簡，僅作運通之用，已是各國最克己約束者，但仍時遭鄰國如越南對島上軍事活動的抗議；馬政府時期，美國在台協會（ＡＩＴ）甚至曾因海巡署官員在立法院答詢時對艦艇駐防太平島政策未及精確，急電外交部要求說明。

陳水扁執政時期的民進黨，在南海主權上原與中共沒有衝突，一直到美國積極介入南海後，前總統馬英九當時在美方反對的壓力下，親自登島宣傳、論述，西方卻仍由國際法庭裁決由島降為礁。蔡政府執政後，對美採順從策略，至今未登太平島視察。對台海情勢而言，不逆美方之麟，或有美方全力支持的眼前利益可得，但長遠而言，卻不利我在南海主權論述的建立。

但別忘了，在國際強權算計、傾軋的南海局情勢中，我國需要凸顯在太平島上的經營與對南沙局勢的態度，總統往往是聲量最大、最能吸引國際矚目的解說員。

商品推薦