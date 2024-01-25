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民眾黨拋成立役男監督評估小組 檢視國防部訓練是否實用
延長兵役役期一年役男今天入伍，民眾黨立法院黨團今天表示，下屆立法院開議後，將在立法院外交國防委員會提案成立役男監督評估小組，由各黨派代表共同參與，檢視國防部能否在一年提供役男充實而有用的訓練，避免與實務運用落差太大。
民眾黨團指出，義務役訓練內容，比服役長度更重要，要符合戰備規畫技能，軍備武器的操作訓練等，注意後續的軍紀管理，以及學長學弟之間關係，國防部在軍紀部分經常螺絲掉滿地，務必加強管理及督導，才能凝聚軍心，打造堅實軍風。最重要的是，要提升榮譽感，加強待遇保障，才可以安心保家衛國。
民眾黨團說，「3+1」方案可能加劇產學介接問題，理工科學生學分需求通常較多，三年完成學分是巨大挑戰；技職體系的科技大學，第四年通常有大量實習課程，若犧牲可能對學生職涯有負面影響，校方課程安排也可能被打亂，校方與學生迫切想知道，國防部、教育部及各大學都溝通好了嗎？
民眾黨團表示，政府別讓年輕人虛擲一年時間，真正落實實戰訓練，國防部也務必滾動檢討如何有效將義務役員額，納入以志願役官、士、兵為主的部隊正常運作，真正提升國防及戰備能量。
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