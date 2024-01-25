1年役新兵 首梯670人今入營

一年制義務役今年元月上路，第一年預計徵集九一二七人，首梯六百七十名役男（陸軍二二二六梯）今天將分別在陸軍二○六旅新竹關西營區、三○二旅台中成功嶺營區、二○三旅台南官田營區入營，展開八周入伍訓練。

因應義務役男入營訓練，國防部表示，各部隊基地訓練調整為一年一訓；陸軍也曾在立法院證實，將在二○二八年前陸續新編成十一個步兵守備旅。

國防部表示，因應義務役接訓需求，已完成營舍修繕、服裝經理品、武器裝備與彈藥籌補及調整作業。今天報到日就會讓役男領取野戰服等十四項服裝經理品，分發防護頭盔、戰鬥背心及抗彈板等戰鬥個裝。部隊也檢整五點五六公厘步槍彈、MK2手榴彈，完成步槍、班用機槍、八一迫砲等訓練裝備調整。

陸軍司令部則表示，新制役男八周入伍訓練，軍紀教育課程由二小時調整為四小時；法紀教育則由入伍報到一周內授課，調整為入伍當日實施。

陸軍司令部說，除課程調整外，另新增軍人職責宣示，告知由民轉軍的軍人職責所在，以建立役男軍法紀觀念；部隊同時與轄區內檢察機關保持密切聯繫，如肇生違法案件，將速查嚴辦，請求法院從重量刑。

國防部說明，我國義務役回復一年役期，主要是考量國際情勢改變、威權主義擴張、防衛作戰需求、四個月軍事訓練強度及參考各國兵役制度等因素，並權衡國防安全及符合兵役法規範。不過，役男卻有不同看法。

新店高中二年級學生林義翔表示，多這一年兵，讓他擔心出社會輸在起跑點，雖先前有討論研擬可以三年修完學分，大四去當兵，但很多研究所在考試前都有實習時數限制，不清楚三年內能否完成所有學分和實習時數狀況下，讓他感到不安。

建國高中三年級羅姓學生也說，目前政府配套措施不足，一些校系可以大四先去當兵，但他志願是商管相關科系，大四是實習的好機會，也有投信公司會招商，這麼一來，規畫都要延後。

將在今年入伍的十九歲林姓少年說，一、二等兵本俸僅一萬元出頭，坦言相當不夠，建議專業加給，也該設獎金制度，鼓勵役男平時表現。

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