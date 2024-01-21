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M1戰車部署政策變動 584旅戰車營長丁寶樹接裝第一營

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M1戰車部署政策變動 584旅戰車營長丁寶樹接裝第一營

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美國售台M1A2T戰車首批38輛，今年底起陸續抵台，圖為我採購首輛M1A2T戰車性能測試。圖／本報資料照；來源／讀者提供
美國售台M1A2T戰車首批38輛，今年底起陸續抵台，圖為我採購首輛M1A2T戰車性能測試。圖／本報資料照；來源／讀者提供

陸軍採購108輛M1A2T戰車，原規劃部署陸軍269旅、關渡指揮部部署在衛戍區週邊的規劃，出現大幅變動。經美方建議與漢光37號演習驗證，M1A2T戰車部署將不越過淡水河，而改分配至269旅、584旅，主要在北部海岸執行灘岸反擊，確保台北港及桃機兩處設施。首個M1A2T戰車營，將由畢業於美國色岱爾軍校的584旅戰車營營長丁寶樹裝接。

對此，陸軍司令部昨日表示，陸軍各項武器裝備作戰運用，均考量當面敵情、作戰任務及戰場環境等因素，完成最適切部署。而此案刻由台美雙方依工作節點，執行各項交裝整備事項，進度正常。

預算案顯示，新型戰車採購案今年辦理首批38輛戰車及附屬裝備等軍事裝備生產、後勤支援裝備、備份料件籌補、軍事設施興建，須支出24億元7365萬元。首批38輛戰車今年直接交運抵台，2025年交運42輛丶2026年28輛，首批交運台灣的時間延後1年，但M1A2T戰車整體獲得的時程仍維持在2026年全數獲得。

陸軍司令部曾指出，將在陸軍關渡指揮部所屬淡水營區、北五堵營區及海軍陸戰隊大崗營區，新建戰甲車掩體及掩體附屬設施。由於三處緊臨國道1號高速公路南北進入台北市要道旁或河口要塞區，108輛新型戰車主戰任務將是衛戍台北。

惟據悉，經去年漢光38演習實兵驗證與美方建議，M1A2T戰車部署在中樞衛戍區週邊規劃已經改變。據悉，考量後勤與防衛重點改變，M1A2T戰車改分配兩個單位，包括陸軍裝甲兵訓練部10輛；陸軍269一個連14輛，部署於林口龜山交界、高速公路匝道旁的金龍營區，負責林口反機降任務，同時防堵敵軍利用高速公路由南向北進入台北市；其餘6個連54輛車，都編配給陸軍584旅，執行北部林口寶島厝海灘「灘岸反擊」及台北港鞏固任務。部署不越過淡水河。

據悉，目前換裝部隊官兵都集中在鳳山陸軍官校加強換裝新型戰車所需語文訓練，第一個接裝M1A2T戰車營的營長，將是現任584旅戰車營長丁寶樹，他畢業於美國色岱爾軍校2008年班，具備英語優勢，在部隊表現也優異。

陸軍 M1A2T 陸戰隊 海軍

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