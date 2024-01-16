國防部擬放寬發放國家級警報標準 增引導民眾避難資訊

中共9日發射衛星偏離軌道之際，國防部發布「國家級警報」手機簡訊，被質疑有「介選」嫌疑。國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星今天表示，針對飛航實體的攻擊，可能預判落在台灣本島，未來將以告警訊息告知，並將指引民眾依憲警引導就地避難，提醒民眾注意。

國防部今天開記者會，媒體關切國防部日前曾稱將研擬放寬國家級警報標準，並增加避難指示。董冀星作上述表示。

至於是不是未來不管目標距離本島陸域多高，國防部都會告知國人？國防部情次室情研中心情報官黃明傑上校表示，當時因為推升段路徑跟預警情資有偏差，基於時間短，由相關負責單位發放警報保衛人民安全，後續將本於這項立場，有安全威脅就會實施警報發放。他說，若高度未涉及安全，高度就不會是考量，其他涉及情資來源就不便說明。

國防部發言人孫立方說，台海經常戰備時期各種狀況都有做設定，面對突發狀況做應處，隨威脅變化，修正調整，細節不會說明，如何做更精確，向大眾傳達警訊是國防部努力目標。

孫立方說，9日原本預定該衛星不會進入台灣上空，但因軌道偏移，出現未知數非常多，考量到人民生命財產安全為優先，國防部聽到外界針對這件事情有看法，已在專業領域上提出科普知識，國防部後續再遇類似狀況，突發情形處置將精進周延。

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