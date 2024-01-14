超馬上校5、6月擬赴陸自辦慶黃埔百年馬拉松活動

職業軍人退役的超馬上校鄒雙喜特別創辦「榮耀九三運動協會」，全力支持國軍相關向軍人敬致的路跑活動。他主辦完中央軍校校友會在陸軍湖基地舉行的黃埔百年校慶路跑活動後，突轉赴大陸參加對岸舉行同性質路跑活動，現正協調中國大陸官方，他計畫今年5、6月間在鳳山黃埔百年校慶名前夕，在對岸舉辦紀念黃埔百年的超馬路跑活動，他計畫率隊持有國徽的黃埔校旗率退役袍澤，自盧溝橋長跑一千兩百公里至南京，向黃埔百年校慶致敬。

對此，退輔會副主委李文忠表示，他與鄒雙喜熟識，鄒尚未向他說明此事．但退輔會一貫態度是，對兩岸互動溝通尤其是有共同記憶的部分，都樂觀其成；但中國方面經常有統戰政治目的，我方希望退伍袍澤一定要站在中華民國的立場，不要被對方矮化、政治運用，希望有所規範。而若這項活動能延到七七抗戰紀念日，更明正言順，

鄒雙喜向來全力支持國防部敬軍活動，特別創辦協會在每年9月3日軍人節前舉辦各式路跑活動。但據了解，他近年與軍方合作舉辦活動，逐漸出現困難，去年8月23日為紀念823砲戰65周年，在金門舉行環金傳愛路跑即遭遇困境，9月在湖口營區舉辦慶祝百年路跑，基層在活動中不但拒開湖口校場升旗台貴賓室供中央校友會使用，並抵制路跑活動舉行升旗儀式，甚至有基層官兵迭當面向他抱怨因配合活動造成無法休假等情。

原本配合此間黃埔百年校慶活動舉辦的鄒雙喜坦承，他去年九月主辦黃埔百年湖口基地路跑活動時，確實碰到許多軟釘子。而去年12月因台灣沒有活動，他因此率23位民間人士赴大陸廣州黃埔區人民政府主辦的廣州慶祝黃埔建軍99年馬拉松賽事，退輔會服務照顧處長曹東發、副主委李文忠曾關切此事，要求不接受統戰與採訪。他如今決定前往大陸廣州自辦長途馬拉松活動，因為沿途計畫持有國徽的黃埔軍旗跑步，正透過管道與對岸取得協調。

鄒雙喜昨日在中午烈日下練跑，超馬的身手如同當年，他說為慶祝黃埔建軍百年，他計畫今年5、6月間率隊前往廣州從盧溝橋長跑1200公里至抗日受降地南京，向黃埔百年校慶致敬。屆時由於須十餘天持續日夜長跑，他還在募集有此體力的退役軍人，屆時也不排除以接力方式進行。

對此，李文忠昨日表示，他與鄒雙喜相熟，但鄒尚未向他說明此事，但退輔會一貫態度，首先對兩岸互動溝通尤其是有共同記憶的部分，都樂觀其成；其次，中國方面經常有統戰政治目的，我方希望退伍袍澤一定要站在中華民國的立場，不要被對方矮化、政治運用，希望有所規範。林文忠表示，希望鄒雙喜的活動延到七七抗戰紀念日則更為明正言順。

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