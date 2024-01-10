他逆風挨批「中共同路人」 吳怡農：何時開始國防部不允許被質疑？

國防部昨天下午接連發布國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」，造成民眾虛驚一場。壯闊台灣聯盟理事長吳怡農在臉書「壯闊台灣 吳怡農」公開指責國防部，遭網友圍剿，他表示，「何時開始國防部是不允許被質疑的？」當國家安全面臨前所未有的危機、當國防部每年用納稅人幾千億的資源，其表現更應該被檢視。

針對國防部的國家級警報吳怡農昨晚提出3點質疑，並指「這個訊息造成了幾個小時的混亂」、「很不幸，國防部在選舉前3天親自示範如何發布爭議訊息」、「官方的緊急應變訊息，竟如此不明、落漆」。

不少網友湧入留言區指責吳怡農「造反了」，有網友表示，「你來亂的嗎」、「發言前請先查證好嗎？國防部已有說明，不要搞不清楚狀況就亂放炮」、「細節可以更好，但那偏離的路徑就是直撲台灣而來，發警報當然是正確的」、「你能不能先譴責中國，第一時間罵國軍讓人很不爽」、「國防部這次做得很好，是你在狀況外」、「發言該更審慎評估，不要被帶風向了，吳先生你還年輕，錯誤難免」、「果然是中共同路人，太令人失望了」。

對此，吳怡農昨深夜在留言區回應，他表示，何時開始國防部是不允許被質疑的？當國家安全面臨前所未有的危機、當國防部每年用納稅人幾千億的資源，其表現更應該被檢視。國防決策需要社會的了解與參與，所以討論是好的，但請維持理性，也不忘大家平時強調的媒體識讀。

吳怡農說，看到好多人竟然在解釋missile的意思其實不是missile，挑戰了大家對於語言的認知。我們或許可以看一下政府的災防告警CBS公開資訊：合理推測國防部是臨時拿飛彈的範本、改為衛星，匆促之間忽略了英文部分。

他表示，同一個CBS資訊系統說明，國防部防空警報的發送原則有4個：飛彈飛越台灣上空、飛彈落地、敵機空襲、警報解除。我們有權利了解，為什麼這次跳脫標準程序？依據為何、依循什麼流程（process）？

吳怡農說，還是回到核心問題，如果國防部判斷有風險，先不論似乎已進入500-600公里高空軌道的低軌衛星是否造成危險，防空警示為什麼呼籲民眾「注意安全」而非更具體、有效保護自身安全的行動；而風險一旦排除，為何沒有依照發送原則，解除警報？防空警報不是小事。完善、明確的說明，才能彰顯國防部保護國家的公信力。

也有不少網友稱讚吳怡農逆風發文，網友說，「身為中間選民，其實真的一直都很希望看到不論隸屬哪一個政黨，都依然願意監督檢討自己的政府或是同黨政策的人。謝謝你讓我看到了」、「民進黨清流」、「真的為你鼓掌真的把我們人民的疑惑提出來」、「真是清流出淤泥而不染」、「這才是講道理⋯不像一堆人明顯錯了還在瞎挺」、「難得綠營中還有眼中不只選戰勝負的政治人物，讓我看到民進黨未來重生的希望」。

也有網友打趣，「吃了誠實豆沙包」、「謝謝你沒被黨蒙蔽雙眼」、「謝謝說出真話，民眾的確是非常混亂，我不知道我要去避難還是去找殘骸」、「逆風發文，勇氣可嘉！不過黨不喜歡」、「留言區讓我見識到什麼叫做民主」。

吳怡農說，CBS資訊系統說明，國防部防空警報的發送原則有4個：飛彈飛越台灣上空、飛彈落地、敵機空襲、警報解除。我們有權利了解，為什麼這次跳脫標準程序？依據為何、依循什麼流程（process）。圖／取自「壯闊台灣 吳怡農」臉書

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