質疑國家級警報落漆 吳怡農三箭要求國防部交待

綠營壯闊台灣聯盟理事長吳怡農昨日透過臉書粉專向國防部提出3點質疑，表示國防部昨發出的官方緊急應變訊息，竟如此不明、落漆，要求國防部高層向社會說明，

吳怡農表示，昨日下午行程途中，我跟大家同時在手機收到數則國家級「防空警報」警示。這個訊息造成了幾個小時的混亂。很不幸，國防部在選舉前三天親自示範如何發佈爭議訊息。

吳怡農說，他們看到幾個問題，需要國防部交代：

一、警報內容的混亂：中文版說中國發射「衛星」，英文卻說「飛彈 (missile)」飛過台灣領空。官方的緊急應變訊息，竟如此不明、落漆。

二、如果這次是中國例行的衛星發射，為什麼之前沒有發送警報、為什麼這一次選擇發送、以後發送警報的標準為何？國防部長身為權責單位首長，必須說明判斷發送警報的標準以及依據。

三、或許最嚴重的是，當國防部決定發送防空警報，希望民眾做什麼？到最近的防空避難所？就地避難？離開道路、遠離門窗（直到解除警報）？還是？

吳怡農表示，官方防空警報竟然只要民眾「注意安全」(“be aware”) ，過去無數次的「萬安演習」恐怕都是玩假的。

他說，這個事件的來龍去脈仍待國防部高層向社會說明，希望有好的解釋，要不然將顯示國防部對於全民國防其實沒有做好根本的準備 ；軍方不能連這樣的事情都沒有 SOP 。

吳怡農服役時曾任陸軍特戰隊員，壯闊台灣聯盟也是曾與前參謀總長李喜明合作推動國防論述。

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