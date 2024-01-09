國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 黃揚明：10天前怎沒發？

國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。人在立院答詢的行政院長陳建仁一度脫口說，「中國發射飛彈」。媒體人黃揚明在臉書質疑，國防部英文不好？還是故意的？

黃揚明指出，國家級警報的英文內文是〔Air raid Alert〕Missile flyover Taiwan airspace , be aware.（飛彈飛越台灣領空，請注意），中文是「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空....」。

黃揚明表示，他隨便GOOGLE，去年至3次中國發射衛星經過台灣上空，最近一次還是10天前的2023年12月30日，當時都沒有發布國家級警報，選前就發布國家級警報的用意，不言可喻。 立法院今天舉行臨時會，下午民進黨立委吳玉琴上台質詢前後，突然響起警報聲，行政院長陳建仁口誤說「我剛才收到一個簡訊，說中國發射飛彈」後來改口更正是發射衛星的情形警報。圖/取自立法院直播頻道

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