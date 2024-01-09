國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 黃揚明：10天前怎沒發？
國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。人在立院答詢的行政院長陳建仁一度脫口說，「中國發射飛彈」。媒體人黃揚明在臉書質疑，國防部英文不好？還是故意的？
黃揚明指出，國家級警報的英文內文是〔Air raid Alert〕Missile flyover Taiwan airspace , be aware.（飛彈飛越台灣領空，請注意），中文是「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空....」。
黃揚明表示，他隨便GOOGLE，去年至3次中國發射衛星經過台灣上空，最近一次還是10天前的2023年12月30日，當時都沒有發布國家級警報，選前就發布國家級警報的用意，不言可喻。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言