快訊

衛星變飛彈…「誤判將造成嚴重國安危機」 侯友宜籲國安單位公布真相

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 媒體人質疑：10天前怎沒發？

不是越南啦！國家級警報「已飛越南部上空」 民眾傻眼：想說關我何事？

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 黃揚明：10天前怎沒發？

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
中共今天下午發射衛星飛越台灣南部上空，造成國家級警報大響，在立法院備詢的行政院長陳建仁（右）與衛福部長薛瑞元（左）兩人不約而同看著手機警報。記者杜建重／攝影
中共今天下午發射衛星飛越台灣南部上空，造成國家級警報大響，在立法院備詢的行政院長陳建仁（右）與衛福部長薛瑞元（左）兩人不約而同看著手機警報。記者杜建重／攝影

國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。人在立院答詢的行政院長陳建仁一度脫口說，「中國發射飛彈」。媒體人黃揚明在臉書質疑，國防部英文不好？還是故意的？

黃揚明指出，國家級警報的英文內文是〔Air raid Alert〕Missile flyover Taiwan airspace , be aware.（飛彈飛越台灣領空，請注意），中文是「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空....」。

黃揚明表示，他隨便GOOGLE，去年至3次中國發射衛星經過台灣上空，最近一次還是10天前的2023年12月30日，當時都沒有發布國家級警報，選前就發布國家級警報的用意，不言可喻。

立法院今天舉行臨時會，下午民進黨立委吳玉琴上台質詢前後，突然響起警報聲，行政院長陳建仁口誤說「我剛才收到一個簡訊，說中國發射飛彈」後來改口更正是發射衛星的情形警報。圖/取自立法院直播頻道
立法院今天舉行臨時會，下午民進黨立委吳玉琴上台質詢前後，突然響起警報聲，行政院長陳建仁口誤說「我剛才收到一個簡訊，說中國發射飛彈」後來改口更正是發射衛星的情形警報。圖/取自立法院直播頻道

黃揚明 英文 國防部 陳建仁

延伸閱讀

衛星為何寫Missile？陳建仁回應「是錯誤」但譴責中國為何挑在選前

衛星、飛彈分不清？徐巧芯批陳建仁公然胡扯 政府自己搗亂

國家級警報稱大陸發射衛星 侯漢廷酸：國家機器上演狼來了

國家警報衛星當Missile 藍委：英文爛還是嚇唬民眾？

相關新聞

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越南部上空

國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不...

下午多次發布國家級警報…衛星火箭當飛彈 國防部致歉

對於國防部下午多次對民間出國家級警報，示警中共衛星火箭通過台灣南部上空，但訊息英文版將衛星目標以Missile(飛彈)名...

國家級警報來自災防告警系統 防空警報類別無提及「發射衛星」

國防部今日下午發出國家級警報，表示中國大陸今發射衛星飛越南部上空。根據國家災害防救科技中心的資料，國家級警報來自災防告警...

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 黃揚明：10天前怎沒發？

國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。人在立院...

蘇煥智：發射衛星發國家級警報 民進黨變放羊的孩子

前台南縣縣長蘇煥智今天表示，下午的國家防空警報引起全民關注，這可能台灣第一次發布國家級防空警報；不過這個國家級防空警報有...

國家衛星警訊連發嚇得吃手手 網友：「又再賣芒果干」

今天下午全台手機民眾都有收到「國家級警報」，不少人連收2次，還有人的手機連收4次，被警報嚇得直呼「好恐怖」，不過也有不少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。