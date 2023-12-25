憲兵解除外事警察權 國防部：内政部考量
台灣地區憲警外事勤務權責劃分及聯繫辦法將廢止，國防部表示，這是內政部考量，外國軍人赴台期間，如違反營務營規，由各單位權責長官指派業管進行案件查證；若發生刑事案件，由司法警察依法處置。
國防部說，這項辦法是因外國盟軍駐防，內政部與國防部為釐清涉外治安事件及權責劃分訂定。內政部考量時空環境已大幅變遷，實務上不再適用，會銜國防部辦理廢止。
國防部表示，有關外國軍人赴台期間，如違反營務營規，由各單位權責長官指派業管進行案件查證；若發生刑事案件，由司法警察官依相關法規處置。
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