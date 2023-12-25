新聞眼／台美軍事協訓多 不能自廢武功

因應盟軍駐台的「台灣地區憲警外事勤務權責劃分及聯繫辦法」確已陳舊不符時宜，有廢止必要，但辦法自一九六八年修訂至今，二○二三年底才要宣告廢止，時機耐人尋味。台美兩軍目前雖無實際名義上的互駐，卻恆常有密集往來及較大規模軍事協訓，台美應協商出相應辦法確保平等互惠。

國防部最近創建或廢止有關法律案件都與美國軍人在台活動有關。一為軍事營區安全條例的三讀，內容雖未言明與美軍有關，但將演習區域視為軍事營區禁止攝影，實則在杜絕過去一年來美軍在國軍演習中頻密為媒體所拍攝報導；其二就是「台灣地區憲警外事勤務權責劃分及聯繫辦法」的即將廢止。

這項聯繫辦法發布於一九五二年，並曾於一九六八年修訂，其中不少規定確已不符現況，但辦法中由憲兵主辦外國軍人紀律的糾察與警衛的要旨，看不出有廢止必要。而美方雖拖欠我大批軍購品，但近期勤於對我輸出軍援，並將增派美軍來台、開放營級部隊赴美協訓之際，我國選在「此時」廢除相關辦法，不免引來自廢武功與獻媚外邦疑慮。

台灣不止有美國軍人活動，尚有其他盟邦與非邦交國軍人來台修業與軍事交流，班隊繁多，由於多為選優出使，鮮傳有紀律或違法問題。台美斷交後，美國派台軍士官被視作外事人員，美國在台協會台北辦事處多能自行節制約束在台軍人紀律，在台數十年未聞涉及重大刑民事糾紛。

不過，法制是國格象徵，美軍派駐在其他國家曾出現紀律不堪聞問紀錄，早年在台也有劉自然事件殷鑑在前，軍隊有相應適當的辦法因應不時之需，遇事才能知所適從。舊法既然將廢止，就應協調其他實際辦法或備忘錄取代，軍方一句外軍違法回歸司法警察處理，警方不一定買帳。

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