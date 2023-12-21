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海虎潛艦遭湧浪侵襲！6官兵驚傳落水意外 3人持續搜救中

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為海虎潛艦操演時以大角度上浮的畫面。圖/本報系資料照片
圖為海虎潛艦操演時以大角度上浮的畫面。圖/本報系資料照片

海軍256戰隊海虎潛艦今天中午執行任務期間，發生人員落海意外，3人獲救，3人還在搜救中。

軍艦隊指揮部今（21）日表示，所轄256戰隊海虎軍艦午間執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，造成陳姓少校等6名官兵均穿著救生衣，但不慎落水，該艦即實施人員救生及緊急處置。

海軍艦隊指揮部指出，事發後立即成立緊急應變中心，並指派 S70-C 反潛直升機，與多艘鄰近在航艦執行搜救。目前陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官等3員已經救起，意識清楚；另林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。

據了解，事發地點在左營外海小琉球海域，海軍不願透露海虎艦執行任務的確切内容，但因人員在外海海象惡劣情況下上潛艦甲板，事前必須向艦戰中心報備，意外内情必須進一步了解。艦指部目前已動員S-70C反潛機、海巡艇、左營軍港在港艦、泊港艦等4艘1級艦出港搜救。

軍艦 海軍 士官長

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