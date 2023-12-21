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大選利多 政院核定海巡雷達操作手加薪3000元

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署今天證實，延宕許久的海巡雷達操作手航戰管加給案，已獲行政院核定，每位海岸巡防機關所屬雷達站及機動雷達車上執勤的雷達操作手，每月可加領3000元航戰管加給，並追溯至今(112)年1月開始發放。記者洪哲政/攝影
海巡署今天證實，延宕許久的海巡雷達操作手航戰管加給案，已獲行政院核定，每位海岸巡防機關所屬雷達站及機動雷達車上執勤的雷達操作手，每月可加領3000元航戰管加給，並追溯至今(112)年1月開始發放。記者洪哲政/攝影

海巡署今天說，延宕許久的海巡雷達操作手航戰管加給案，行政院核定每位海岸巡防機關所屬雷達站及機動雷達車雷達操作手，每月加領3000元航戰管加給，追溯至今年1月發放。

國軍戰管航管的雷達操作手，領有戰航管加給，擔負同樣任務海巡署雷達操作卻沒有。國防部應海委會海巡署業務需要，民國110年11月10日函報行政院修正國軍戰航管官兵勤務加給表，建議在海岸巡防機關所屬雷達站及機動雷達車擔任海面目標觀測、監控、掌握、管理、通報工作的編制官兵，得支給這項加給。

行政院人事總處實地考察海巡雷操手執勤環境，未同意核發加給，不少雷操手上網抱怨同工不同酬，造成離退頻繁。

全國13個海巡巡防區統合管轄所有雷達操作手與岸、海勤務與執法派遣，雷操手是巡防區勤務主力。海委會主委管碧玲擔任立委時曾提案，海巡署所轄我國全境 78 座雷達，負擔本島及各外離島岸際至12海浬的安全監偵，與國軍戰航管雷達共同建構國家海空安全防衛，要求行政院同意全國海巡雷達手比照國軍得支領戰航管加給。

據了解，海巡署強化平戰轉換機制後，海巡近岸雷達情資透過連線情傳海軍聯成系統，雙方互換情資，海巡雷達操作目前集中全國13處巡防區統一作業，岸際雷達部分屬於無人站台，部分設置於哨所，都由巡防區操控。經行政院核定，海岸巡防機關所屬雷達站及機動雷達車擔任海面目標觀測、監控、掌握、管理、通報工作的編制官兵，每月得支給3000元航戰管加給。

海巡署 行政院 國軍 加薪

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