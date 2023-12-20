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教授涉私設公司和大陸技術合作 國防大學：停聘3個月

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防大學政戰主任余熙明少將。圖/國防部提供
國防大學政戰主任余熙明少將。圖/國防部提供

國防大學葛姓教授開設公司與中國大陸技術合作，全案由桃檢偵辦。國防大學政戰主任余熙明今天表示，校方依相關規定核予停聘三個月，停止相關研究案及所有計畫主持職務。

余熙明今天出席國防部例行記者會，他作了以上表示。

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