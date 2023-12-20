教授涉私設公司和大陸技術合作 國防大學：停聘3個月

近期在⽴法院朝野協商審查的《軍事演習訓練與營區安全勤務條例草案》，可說是炒得沸沸揚揚，其中第六條規範限制民眾對演習或是訓練的拍攝⾏為，更是被形容如同退回到戒嚴時期。到底全⺠國防與保密防諜，是不是有條難以捉摸的紅線呢？

2023-12-20 12:22