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97歲前參謀總長劉和謙病逝 國防部將協助辦理後事
高齡97歲的總統府戰略顧問、前參謀總長劉和謙上將，今天（14日）凌晨病逝。國防部官員證實此一消息，並表示一級上將是終身職，劉和謙仍為現役軍人身分，國防部將協助家屬辦理後事。由於劉和謙曾獲青天白日勳章，因此具備安葬在五指山國軍示範公墓特勳區的資格。
劉和謙民國15年生，安徽合肥人，畢業於海軍官校36年班。曾任海軍艦隊司令、總司令、國防部聯訓部主任等職務。民國78年擔任戰略顧問，80年在李登輝總統安排下，接替陳燊齡上將擔任參謀總長，當時頗令外界意外。84年劉和謙卸任，獲頒青天白日勳章，總長職務交由羅本立上將接任。
在馬政府時代修法，參謀總長改為二級上將後，除了空難去世追晉的沈一鳴之外，國軍已不再晉任一級上將。在劉和謙去世後，目前還健在的一級上將，是陸軍的霍守業與海軍的林鎮夷，他們都曾擔任參謀總長，卸任後未接掌必須是文職的國防部長，因此方能保持軍職。
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