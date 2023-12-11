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中共重金圖誘我飛行員叛逃 國防部：機先管控 降低損害

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
航特部CH-47SD直升機。圖／內政部
航特部CH-47SD直升機。圖／內政部

中共曾試圖以重金引誘陸軍謝姓軍官駕駛CH-47SD契努克直升機叛逃，允諾在台海周邊24浬處以航艦接應。國防部今天表示，全案早已研採管控措施，降低損害。

周刊報導引述檢方消息，退役軍官謝秉成曾轉達大陸情報人員指示，試圖以1500萬美元利誘航特部謝姓中校，當中共航艦接近我國24海浬軍演時，要求謝姓中校駕駛CH-47SD契努克直升機叛逃，降落到在台海航行的中共航艦上。

據了解，目前遭羈押的陸軍601旅空運作戰隊中校分隊長謝孟書，他有駕駛CH-47SD契努克直升機專長，曾任國防部總督察長室航督官。

國防部表示，有關媒體報導高雄高檢署偵辦謝姓等員涉犯國安案件，國防部與國安單位接獲內部檢舉，共同實施反情報調查，函請司法機關偵辦。全案已機先研採管控措施，降低損害。

國防部說，中共謀我日亟，滲透情蒐手段，方法多元。國軍全面強化保防措施，近期偵辦共諜案，多為官兵主動反映，及時查察，凸顯持恆保防教育、強化安全警覺功效。

國防部指出，將持續循國安團隊互助合作模式，發揮保防，偵防能量；同時嚴密稽核資訊保密，機先發掘可疑徵候，確維國軍整體安全。

國防部 中共 國安

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