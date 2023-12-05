反共軍登陸 海陸完成18紅色沙灘驗證

海軍陸戰隊上月底完成台灣本島首波十八處「紅色沙灘」兩棲登陸驗證，將驗證各地易遭敵軍實施登陸的「灘頭比」等兵要，結果將作為陸軍調整兵力部署，強化國土防衛作戰的依據。

海軍一五一艦隊自今年漢光演習實兵驗證開始，動員中和級戰車登陸艦搭載AAV7兩棲登陸突擊車，由M109突擊快艇擔任哨戒艇，在本島各地被認為屬於易登陸的紅色沙灘，實施兩棲試登，首次是今年三月廿三日於桃園竹圍漁港海灘實施，歷經多次海象不佳後，成功驗證；最後一次則是上月卅日在高雄西子灣試登，今年總計完成十八處海灘驗證，曾多次有同一日在同區登陸兩到三地的紀錄。

據悉，在美方促我強化國土防衛韌性後，國防部除強化後備軍人教召與義務役役期延長，將重新針對本土防衛部署進行調整，但陸軍與海軍每上下半年報到國防部的兵要都大同小異，尤其在敵軍最易於登陸的紅色沙灘，嚴重缺乏驗證。國防部長邱國正因此下令，驗證各部隊每一年上下半年各作一次的兵要調查是否符合實際，藉由試登驗證各地海岸包含沙灘坡度、灘頭、淺水海底沙質或礫石，登陸舟波路徑寬度等最新「灘頭比」數據，作為未來調整地面部隊部署的依據，在敵較可能登陸地，利用對美採購新式裝備，投注重兵與火力。

今年已驗證紅色沙灘包括：桃園竹圍漁港南側沙灘；林口寶斗厝；金山中角灣、水尾漁港沙灘、石角（白宮行舘沙灘）；淡水沙崙、八里挖子尾；宜蘭利澤、壯圍、頭城；花蓮七星潭、台東知本沙灘；台南安平、黃金沙灘、喜樹沙灘；台中大安沙灘、梧棲沙灘；高雄西子灣。

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，此舉確實有必要，但共軍擁有大型登陸氣墊船，可延伸至灘頭後，國軍無法透過實兵驗證這項威脅可能登陸的路徑、地點與兵力規模，恐導致據此修訂後的地面防衛作戰計畫，在敵人可能行動的判斷上失真。

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