MQ-9無人機加裝資料鍊雷達 決標金額增加新台幣1億餘元

行政院公共工程會今天（4日）在政府電子採購網公布，空軍向美國採購「高高空無人機系統」（MQ-9B）的軍購案更正決標公告，全案總計新台幣169億9144萬3863元。預估履約期滿時間為民國118年12月31日。

空軍曾在去年8月首度公布對美採購4架MQ-9B海上衛士無人機軍購案決標，由美國AIT代表得標，當時決標價格依我編列預算額度，為168億8069萬4514元；今天則以決標金額修訂為由，重新公告決標案，決標價格調漲為169億9144萬3863元。合約起迄年月仍維持2022年8月24日至2029年12月31日，長達7年。

而此案去年8月30日第一次公告決標，當時金額為新台幣168.8億元，全案加入國內相關設施興建費用，則達到217億餘元。此次增加1.1億元，是因為美方同意增加Link-16資料鍊與海事雷達等工項，使發價書金額由5億9376萬3437美元，增為5億9765萬8947美元。

此外美國拜登政府今年以總統撥款權（PDA），提供我國3.45億美元軍援，消息人士指出，其中就包括4架MQ-9，但是由現役擔任對地面攻擊的MQ-9A，改造為海上偵察監控的MQ-9B。

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