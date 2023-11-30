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AAV-7兩棲突擊車登陸海水浴場 西子灣首度「紅色海灘」驗證

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
中和級戰車登陸艦開啟艦艉，讓3輛AAV-7兩棲突擊車從艦內空間出動進入海上。記者劉學聖／攝影
中和級戰車登陸艦開啟艦艉，讓3輛AAV-7兩棲突擊車從艦內空間出動進入海上。記者劉學聖／攝影

海軍第151艦隊及海軍陸戰隊今天在高雄西子灣沙灘，進行「紅色海灘」專案操演，在特種作戰突擊艇戒護下，3輛AAV-7兩棲突擊車從中和級戰車登陸艦艦艉內部空間出動，從西子灣外海往沙灘方向搶灘，成功登陸後再調頭開回外海，依序回到中和級戰車登陸艦，過程中吸引許多軍事迷圍觀拍攝。

軍方表示，西子灣沙灘是一處內凹地形，鄰近高雄港與左營軍港，被國軍列為共軍可能登陸的「紅色海灘」之一，今天是首度在西子灣外海與沙灘展開兩棲登陸演練，主要用來驗證共軍兩棲突擊作戰意圖，作為國軍兵力部署參考。

海軍原本要預訂11月17日上午在西子灣進行紅色海灘專案操演，但因為海況不佳而取消，延期到今天進行。今天上午，海軍派遣中和級戰車登陸艦擔任攻擊軍兩棲作戰艦，並由2艘特種作戰突擊艇在西子灣外海的操演海域進行戒護任務。

由於操演海域鄰近高雄港錨地，中和級戰車登陸艦及突擊艇一度穿梭在貨輪之間，等到表定的演習時間一到，中和級戰車登陸艦開啟艦艉，讓3輛AAV-7兩棲突擊車從艦內空間出動進入海上，一路往沙灘前進。

第1輛登陸的AAV-7兩棲突擊車扮演除雷車角色，一上岸就伸出MK 154地雷清除系統，可發出內含炸藥的導爆索，主要作用是要清除沙灘上可能埋藏的地雷或其他障礙物；在模擬障礙清除完成後，另2輛AAV-7兩棲突擊車隨後在突擊艇戒護下依序上岸。

3輛AAV-7兩棲突擊車全數登陸後，在岸上停留數分鐘，隨後依序調頭，重新開回海中，回到中和級戰車登陸艦內部，過程順利未發生意外。

軍方說，西子灣西子灣長期被視為共軍可能登陸點，因此被國軍列為潛在的「紅色海灘」之一，今天是第一次在西子灣沙灘演練，將可模擬並驗證中共兩棲突擊作戰意圖，作為未來國軍在灘岸守備、反制武器等兵火力部署的參考依據，以阻絕中共對台實施兩棲登陸的可能性。

海軍及海軍陸戰隊今天上午首次在高雄西子灣進行「紅色海灘」演練，過程中AAV-7兩棲突擊車穿梭在貨輪之間。記者劉學聖／攝影
海軍及海軍陸戰隊今天上午首次在高雄西子灣進行「紅色海灘」演練，過程中AAV-7兩棲突擊車穿梭在貨輪之間。記者劉學聖／攝影
海軍及海軍陸戰隊今天上午首次在高雄西子灣進行「紅色海灘」演練，3輛AAV-7兩棲突擊車登陸海水浴場沙灘。記者劉學聖／攝影
海軍及海軍陸戰隊今天上午首次在高雄西子灣進行「紅色海灘」演練，3輛AAV-7兩棲突擊車登陸海水浴場沙灘。記者劉學聖／攝影
海軍及海軍陸戰隊今天上午首次在高雄西子灣進行「紅色海灘」演練，官兵在現場觀看登陸進度。記者劉學聖／攝影
海軍及海軍陸戰隊今天上午首次在高雄西子灣進行「紅色海灘」演練，官兵在現場觀看登陸進度。記者劉學聖／攝影

沙灘 國軍 海軍

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