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營區異常全都錄…伺服器若動手腳 恐看光檔案

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導
國防部委託中科院為全台284處重點營區打造「智慧警監系統」，驗收時發現伺服器主機版有「大陸製」標籤，不僅違反合約規定，也引發國安疑慮。示意圖。記者張議晨／攝影
國防部委託中科院為全台284處重點營區打造「智慧警監系統」，驗收時發現伺服器主機版有「大陸製」標籤，不僅違反合約規定，也引發國安疑慮。示意圖。記者張議晨／攝影

空軍嵩山營區「影像整合伺服器」關鍵組件疑出現大陸製產品，衍生國安破口疑慮；監視器廠商指出，伺服器有存儲、上傳功能，若被有心人夾帶後門封包，確實有竊取資料機會。

根據中科院介紹，該系統分人員進出識別、車輛管制還有入侵偵測，採圖控式軟體，除警報聲外，若遇到入侵可自動彈顯攝影機畫面，讓營區快速反應編組可迅速出動，減少人為誤判。

知情人士形容，警監系統就像「電子圍籬」，進出營區的人、車及影像都由系統彙整，上傳到主控中心，營區現有多少官兵、民間人士，都能經系統一手掌握，若碰到營區出入異常或有侵入狀況，不用經基層部隊回報，中央主控中心就能立即查悉反應。

一名監視器廠商指出，影像整合系統主要是統整各監視器錄像，經回傳至伺服器模組，可以存檔或上傳至主控中心，兼具即時讀取及備份功能，算是整套監視系統的「大腦」。

他表示，整台伺服器模組包含硬碟、晶片等各類零組件，雖然陸製品不代表資料就會回傳大陸，但如果安裝時在封包夾入後門軟件，確實可直通外部單位，不用破解就能將存儲檔案看光光。

他說，大陸監視器設備價格約為台廠三分之一，存在價格優勢，檯面上許多產品看似ＭＩＴ，若不細究很難發現是大陸貨。

監視器 中科院 國安 電子圍籬

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