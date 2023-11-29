退輔會表揚榮欣志工 馮世寛著原民服飾致詞
退輔會主委馮世寬今天表示，榮欣志工是退輔會珍貴的人力資源，他呼籲志工堅守「榮民在那裡、服務到那裡」的理念，建立社區防護服務體系。
退輔會今(29)日在翔園文旅公司航太教育園區辦理「112年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由馮世寬主持。典禮中表揚榮民服務處、榮民醫院績優志願服務人員，並由花蓮縣榮服處志工帶來原住民舞蹈，馮世寬也穿著原住民服飾致詞。
馮世寬致詞時表示，榮欣志工是退輔會珍貴的人力資源，秉持著全年不打烊精神，全力配合各地榮服處訪視服務及關懷照顧榮民、眷，堅守「榮民在那裡、服務到那裡」的理念，建立社區防護服務體系，以完備生活安全網，提升榮民身心靈健康與舒適的生活品質。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 整理包／2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言