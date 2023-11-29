退輔會表揚榮欣志工 馮世寛著原民服飾致詞

退輔會主委馮世寬今天表示，榮欣志工是退輔會珍貴的人力資源，他呼籲志工堅守「榮民在那裡、服務到那裡」的理念，建立社區防護服務體系。

退輔會今(29)日在翔園文旅公司航太教育園區辦理「112年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由馮世寬主持。典禮中表揚榮民服務處、榮民醫院績優志願服務人員，並由花蓮縣榮服處志工帶來原住民舞蹈，馮世寬也穿著原住民服飾致詞。

馮世寬致詞時表示，榮欣志工是退輔會珍貴的人力資源，秉持著全年不打烊精神，全力配合各地榮服處訪視服務及關懷照顧榮民、眷，堅守「榮民在那裡、服務到那裡」的理念，建立社區防護服務體系，以完備生活安全網，提升榮民身心靈健康與舒適的生活品質。

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