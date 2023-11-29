空軍換裝勇鷹高教機 漢翔承諾具平戰轉換性能
空軍今天在台東志航基地舉行空軍教練機換訓成果展示活動，空軍第7聯隊第7大隊第45中隊少校林威翰表示，漢翔公司承諾勇鷹高教機内建有射控流程，經構改加掛武器掛架後，可由平轉戰。
第7飛行訓練聯隊展示F-5與勇鷹高教機，示意高教機的世代傳承，展示F-5型模擬機導覽與勇鷹高教機初級模擬系統。
林威翰說，他原機種為F-5型機，勇鷹號高教機換裝訓練任務，他擔任種子教官，雖然艱辛，但因此有機會充實自我，強化本職學能。勇鷹高教機配備先進數位化航電系統，提供飛行員多元化與人性化的參考資訊，未來可銜接主力戰機換裝訓練，提升學員在未來換裝過程的訓練效益。
由於勇鷹没有武器掛架，能否與F-5戰機一樣，執行戰備任務。林威翰說，裝備的留控都有，只要重新構改，加掛武器掛架，可掛載500磅炸彈及紅外線導引飛彈，勇鷹即可由平轉戰，這是漢翔的承諾。
空軍第7聯隊第7大隊第46中隊中校梁品正表示，F-5戰機目前主要任務為空軍飛行員第三階段的部隊換裝訓練，學習基礎的空中作戰，對地炸射戰術及空中攔截等科目，以利接續換裝主力戰機， F-5是一款標準的空優戰機，也是我國前一代空軍主力，做為飛行員駕駛主力戰機之前的最後訓練。
空軍第7聯隊第7大隊第46中隊中尉張愷霖說，他因嚮往翱翔於天空飛行，環視台灣的感覺，選擇就讀空軍官校，獲徵選至美國就讀美空軍官校，在國外的他，深刻感受到美空軍對於國家強烈的認同感，及捍衛國家主權的決心，返國後更加深他對於捍衛領空的決心，目前他正在執行勇鷹高教機的換裝訓練，相信未來的他能順利銜接F-16V，成為優秀的飛行員。
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 整理包／2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言