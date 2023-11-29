空軍換裝勇鷹高教機 漢翔承諾具平戰轉換性能

空軍今天在台東志航基地舉行空軍教練機換訓成果展示活動，空軍第7聯隊第7大隊第45中隊少校林威翰表示，漢翔公司承諾勇鷹高教機内建有射控流程，經構改加掛武器掛架後，可由平轉戰。

第7飛行訓練聯隊展示F-5與勇鷹高教機，示意高教機的世代傳承，展示F-5型模擬機導覽與勇鷹高教機初級模擬系統。

林威翰說，他原機種為F-5型機，勇鷹號高教機換裝訓練任務，他擔任種子教官，雖然艱辛，但因此有機會充實自我，強化本職學能。勇鷹高教機配備先進數位化航電系統，提供飛行員多元化與人性化的參考資訊，未來可銜接主力戰機換裝訓練，提升學員在未來換裝過程的訓練效益。

由於勇鷹没有武器掛架，能否與F-5戰機一樣，執行戰備任務。林威翰說，裝備的留控都有，只要重新構改，加掛武器掛架，可掛載500磅炸彈及紅外線導引飛彈，勇鷹即可由平轉戰，這是漢翔的承諾。

空軍第7聯隊第7大隊第46中隊中校梁品正表示，F-5戰機目前主要任務為空軍飛行員第三階段的部隊換裝訓練，學習基礎的空中作戰，對地炸射戰術及空中攔截等科目，以利接續換裝主力戰機， F-5是一款標準的空優戰機，也是我國前一代空軍主力，做為飛行員駕駛主力戰機之前的最後訓練。

空軍第7聯隊第7大隊第46中隊中尉張愷霖說，他因嚮往翱翔於天空飛行，環視台灣的感覺，選擇就讀空軍官校，獲徵選至美國就讀美空軍官校，在國外的他，深刻感受到美空軍對於國家強烈的認同感，及捍衛國家主權的決心，返國後更加深他對於捍衛領空的決心，目前他正在執行勇鷹高教機的換裝訓練，相信未來的他能順利銜接F-16V，成為優秀的飛行員。 空軍第7聯隊第7大隊第45中隊少校林威翰表示，漢翔公司承諾，勇鷹高教機内建有射控流程，經構改加掛武器掛架後，可「由平轉戰」。記者洪哲政/攝影

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