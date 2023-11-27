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國安局招不到兵 放下神秘身段改弦易輒主動出擊徵才

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局向來低調神秘，募兵也多內部推薦等管道。記者洪哲政／攝影
國安局向來低調神秘，募兵也多內部推薦等管道。記者洪哲政／攝影

向來神秘低調的國安局，現在要到國軍人才招募站駐點，公開向社會徵才，同時派人到學校向學生說明，協調增加新訓義務役士兵轉服招募，以及國軍士官二專班畢業生及士官員額等管道。

立法院預算中心指出，國安局為補充基層軍職人力需求，除甄選現役國軍軍官及士官外，也由國防部協助對外辦理志願士兵招募工作，招募對象均為社會青年。國安局民國106年度至110年度志願士兵計畫招募人數，均為60人，各年度實際招獲人數僅約10人至22人，五年間招獲人數僅86人，年度平均招獲率為28.67%，110年度招獲人數10人，招獲率16.67%，均為近年新低，退提前離職者眾。

國安局招募士兵，不從事情報工作，是在大直特勤中心的安全訓練中心執勤，包括總務室與情報及特勤支援隊轄下，負責衛哨、庶務與駕駛勤務。

針對改善志願役士兵招募現況，國安局表示，除在既有招募管道基礎下持續執行，將協調增加新訓義務役士兵轉服招募，及國軍士官二專班畢業生及士官員額等管道。也規畫到相關學校宣導，派員至招募站駐點，向民眾說明，以利提供社會青年來國安局從軍的資訊管道，持續加強鼓勵國安局員工主動徵詢親友報考意願，積極舉才推廣。

國安局指出，為降低離退率，持續改善志願役士官兵居住備勤及生活空間，提供良好環境，以使有較佳的生活空間。協助職涯發展，在既有升遷管道下，積極輔導士兵取得候晉士官資格，另適性推動勤務調動，培育多元歷練學習，輔導協助取得民間專業證照。

根據國安局資訊，國安局志願役士兵只考智力測驗、全民國防與體能測驗；士兵月薪為3萬4000元起，士官月薪5萬7000元起。

國安局 國軍 志願役

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