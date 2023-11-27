我軍在美受訓違法 防長：我們處理

我國營級部隊在美受訓，是否適用我國法律約束？國防部法律司司長沈世偉日前在立法院表示，我軍人在美觸犯的是美國法律，「他們用他們的來辦」；但國防部長邱國正說，「他們（在美）違法了，被人抓到了，我們會處理」。

立法院外交及國防委員會日前初審通過「軍事營區安全維護條例草案」，針對內容第八條有關營區對服用毒品、麻醉藥品而脫序者的管束規定，民進黨立委王定宇、劉世芳分別提及「像我們兩個營到那邊（指美國）受訓」、「現在一整個隊過去可能一兩百人」，駐地營區管理，受美軍或我國軍規規範？美軍是否也適用「軍事營區安全維護條例」？

沈世偉表示，原則上是在我們自己國家的領土裡面來做。但劉世芳質疑，到美國那邊受訓，兩三百人出去如果出現狀況，難道適用美國的規定？不用我國規定？沈世偉詢問，是指什麼狀況？立委進一步說，就是去受訓六個月、九個月，如果有服用毒品如吸食大麻情況。沈世偉回應，草案設計是針對國內營區，並沒有規範到駐美代表團，「他們用他們的來辦，每個國家有自己的法律」。民進黨立委王定宇追問，草案中的駐地不包括美團？沈世偉表示，「對，他們在美觸犯的規定是美國法律」。

但邱國正發言說，美台管理方法是接近的，「但是犯了錯，我們來處理」。王定宇再問，抓回國來？邱國正說，「他們違法了，被人抓到了，我們會處理」。

劉世芳、王定宇與國防部官員在法案逐條審理時的相關對話，綠營立委現場雖曾表示相關對話是「聊天時間」，但整段對話仍清楚在直播中呈現。記者昨天詢問當時會議主席何志偉，他說不記得相關對話，但事後也沒有立委要求主席裁示或要求議事人員不要將對話列入議事紀錄公報。

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