軍械零件遺失案頻傳 國防部：不致影響美對台軍售意願

軍方陸續傳出槍機與刺針飛彈空筒遺失或外流案件，立委憂心影響美對台軍售意願。國防部表示，國防部定期核對國軍武器彈藥數量，帳料相符，無實彈外流，不影響美國對台軍售意願。

國民黨立委楊瓊瓔提出書面質詢，今年軍紀案件頻頻爆發，特別是軍品遺失案，國防部號稱軍品管理機制可有效掌握數量，今年5月底前全軍清查械彈，仍不斷發生此類案件，多數集中在海軍陸戰隊。她表示，內部管理有漏洞，如何加強管理及械彈爆材管制，對裝檢時各部隊間到處拆借裝備，以供檢查的亂象是否知情，國防部螺絲這麼鬆是否會影響美國對台軍售意願。

國防部說，要求各單位依國軍械彈爆材管理指導要綱，發揮建制組織運作效能，運用定期及無預警督檢時機，複式查察及清點械彈狀況，並要求受檢單位檢討改善，嚴肅械彈管理紀律。

國防部指出，國軍各式裝備係透過保養及主官裝備檢查掌握實況，依技術文件執行各項維保工作，主要武器系統妥善狀況，均詳實填載於國軍用兵後勤管理系統，供稽核查驗，如有裝備拆借，須逐級呈報至司令部核定，未依規定調借一律究責重懲，毋枉毋縱，以嚴肅軍紀。

國防部表示，刺針飛彈空筒係射擊訓練耗用後，無法重新裝填射擊，檢討轉為訓練教學使用，涉案人員因心存僥倖，貪圖小利，攜出營區交付民人，已依法究辦，已訂頒國軍各式序號彈藥射訓空筒(箱)及附件收繳注意事項，後續如無運用規畫，依國軍廢舊及不適用物資處理作業規定，辦理鑑定破壞與標售作業；國防部定期核對數量，帳料均相符，無實彈外流，不影響美國對台軍售意願。

國防部指出，軍品外流肇因，根本在於內部管理之責，各級須發揮組織功能，有效督管裝備保管，清點作為，除利用各項督考時機，驗證各單位作業情況外，國防部持續要求各單位主官，依規定落實執行清點作業與帳務核對機制，要求資產透明化，縮短供補流程，落實遺損核賠等，強化管考機制。

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