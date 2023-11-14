快訊

赴加薩救援！急診醫洪上凱：別叫我英雄 我任務未完成

開箱vivo X100規格衝頂超有誠意！只賣17K台網友不期待「過海價」

川普大姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

國安單位六村爭眷改 三村通過審議待修法後輔導遷購

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局。圖／取自GOOGLE EARTH
國安局。圖／取自GOOGLE EARTH

國安局、國安會有六處眷舍爭取納入國防部眷村改建配住範圍，國防部政戰局指出，群治、居安及光復新村等三村，經重新審查符合眷改條例規範的軍眷住宅，正等待修法後輔導住戶遷購，但忠孝新村、忠孝二村、芝玉路散戶等三處，原址屬於總統府侍衛室職務宿舍，無法納入眷改範圍。

國防部政戰局向立法院提出國安六村納列眷村改建執行現況書面報告，政戰局表示，依國軍老舊眷村改建條例第3條軍眷住宅及原眷戶定義，第1項規定，國軍老舊眷村指政府興建分配、婦聯會捐款興建、政府提供土地眷戶自費興建或其他主管機關認定的軍眷住宅；第2項規定，原眷戶指領有國防部或其所屬權責機關核發的居住憑證，或公文書的國軍老舊眷村住戶，依立法理由揭示，其所屬權責機關是指國防部所屬機關有分配眷戶權責者，如各軍種司令部，國安會及國安局不屬之。

政戰局說，國防部85年眷改條例施行之初，原規畫將國安局列管安邦、安華、安和、居安及光復新村等五村，陳報行政院納入改建，後因國安局另有他用，85年5 月24日函請國防部將居安、光復兩村剔除總冊，後續僅將安邦、安華、安和新村等三村納入辦理改建。經國安會與國安局多次提請，要求將群治、居安、光復、忠孝新村、忠孝二村及芝玉路散戶等六村住戶納列改建。

政戰局表示，經重新審查群治、居安及光復新村等三村，符合眷改條例第3條第1項規範的軍眷住宅，現住戶均由國安會與國安局配住，不符同條第2項配住權責機關的規定，現住戶無原眷戶身分，應修法將國安會與國安局列為條例所稱的權責機關，才符合法制；至於忠孝新村、忠孝二村、芝玉路散戶等，是依總統府侍衛室官舍使用辦法等管理規則配住，屬職務宿舍，不符眷改條例第3條第1項規範的軍眷住宅，縱使由國防部推動條例修正案，住戶也無法適用修正後條文，後續將由權管機關依相關規定處置。

政戰局說，經雙方反覆協調、陳情、修改眷改條例第3條，正等行政院完成院會程序，送立法院審查。因應修法通過後，國防部對於輔導群治、居安及光復新村等住戶遷購作業，已協調行政院主計總處保留三村遷購所需輔助購宅等款項，對相關遷建經費與行政作業，均已完成相關前置規畫。

國安局 國防部 眷村

延伸閱讀

主戰部隊編現比無法達標 國防部：福利待遇誘因不足

竹市寡婦樓都更案 議員要求市府應與建商解約

經過台灣上空 國防部：晚間偵獲中共自四川西昌發射長征運載火箭

撤新竹寡婦樓案？ 國防部政戰局：審慎評估各方回覆

相關新聞

國安單位六村爭眷改 三村通過審議待修法後輔導遷購

國安局、國安會有六處眷舍爭取納入國防部眷村改建配住範圍，國防部政戰局指出，群治、居安及光復新村等三村，經重新審查符合眷改...

軍功艦吊放移置全艦身曝光 中海艦準備展開整修

海軍司令部「中海艦基礎維護及現況調查計畫」案於9月份標出，全案預算並於日前在立法院外交及國防委員會通過初審，長期泊靠於旗...

美中船艦近太平島 藍委批政府沒作為

針對本月三日太平島周邊海域出現美、中船艦與民兵船，近岸到可肉眼瞭望的程度。國民黨立委陳以信昨出示軍方爆料影片表示，經曾任...

美中船艦侵太平島3-5浬水域 陳以信：岸際瞭望即可目視

11月3日太平島周邊海域出現美國與大陸船艦，岸上可肉眼瞭望，海巡署巡防組副組長賈治國今天表示，當天太平島雷達是在西北方2...

韓國瑜稱「有飛彈處被打最慘」 綠委嗆分化國軍和人民

國防部計畫在高雄左營軍區設置魚叉飛彈防衛營區，高雄市前市長韓國瑜宣稱有飛彈的地方，會被打最慘，民進黨立委王定宇今天說，面...

影／陳以信：太平島防務空虛？ 海巡署澄清全程掌握

國民黨立委陳以信上午邀請巡防組副組長賈治國出席「陳以信打臉管碧玲！爆太平島禁制水域遭入侵政府竟裝沒事」記者會，質疑太平島...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。