經濟學人：共軍若登陸台灣 代價遠超過諾曼第

英國「經濟學人」報導，中國軍方研究顯示，登陸台灣需要動用的船隻、車輛與物資補給，將遠超過一九四四年盟軍諾曼第登陸的運輸及物資規模，入侵台灣將使中國陷入後勤補給困境。

「經濟學人」指出，解放軍一份研究估計進犯台灣必須動員三千列軍事列車、一百萬車輛、二千一百架軍機與八千多艘船艦來運輸軍隊、裝備與物資。另一項研究推測，登陸台灣需要超過三千萬噸物資，規模遠比一九四四年六月美國和其盟邦用於諾曼第登陸的船隻、車輛與物資來得多。

前參謀總長李喜明說：「這是他們的軟肋。如果台灣不投降，共軍一旦登陸，仍必須打一段時間，或許一周、兩周。屆時後勤補給在哪裡？後勤的支援需要跨越海峽，但我們不必，我們在自己的院子內作戰。」

「經濟學人」說，一九四九年古寧頭戰役中，共軍九千餘人渡海進攻，在沒有彈藥補給、沒有糧食的情況下，大部分陣亡，一部分被俘，作戰宣告失敗。近七十五個年頭過去，中國軍力已不可同日而語，但若真有意發動台海戰爭，兩棲登陸作戰的後勤考驗仍令人生畏，足以讓中國國家主席習近平猶豫不決。

中國國防工業雜誌去年十月寫道，俄羅斯軍事後勤和補給不足，「值得我們密切關注」，特別是在未來穿越海峽和奪島方面，呼籲當局增加軍事補給庫存。「現代戰爭消耗的物資數量驚人，尤其是在持久的消耗戰中，彈藥和物資耗盡的一方必然是輸家。」

中國軍方機關報「解放軍報」今年二月指出，隨著作戰行動節奏加快，向前線運送彈藥和其他物資變得益發困難。未來戰線勢將拉大、作戰部隊將分布於更廣泛地區，使後勤作業更加複雜，中國現有的後勤運輸能力尚不足以應付現代戰爭。

研究解放軍後勤議題的美國與台灣專家認為，共軍的弱點包括重裝備運輸工具不足，過度依賴容易成為攻擊目標的公路和鐵路，以及分配至作戰部隊的後勤人員較少等。

美國前國防情報局中國專家亨利（Lonnie Henley）質疑解放軍空軍是否有足夠的維修能力、備用發動機以及訓練有素的戰機飛行員，並認為恐難以執行持續兩周以上的作戰任務。

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