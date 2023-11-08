民間兵推…台灣面對戰爭時 能源問題最脆弱

政大台灣安全研究中心主辦的「二○二三ＴＴＸ區域安全兵推」初步報告日前完成，指台灣因應戰爭威脅重點是強化社會的堅韌性，不宜輕信「矽盾」而認為可以「挾半導體令諸國」；更嚴重、脆弱的是能源供應，戰備儲量燃煤至多四十二天、天然氣至多十四天，電網關鍵樞紐集中三大超高壓變電所，一旦被毀就可能癱瘓。

此外，戰爭一旦爆發，估計軍人傷亡約為兩萬至十萬人，平民傷亡五千至一萬人。但目前全台醫療人力物力根本難以承受。兵推主持人、國防部前副部長陳永康舉例，八年前八仙樂園大規模塵爆意外，一度將北部所有加護病房用完，如果重傷者是此十倍，病床與醫護人力如何因應？

國防部前副部長陳永康日前主持「二○二三ＴＴＸ區域安全兵推」。本報資料照片

模擬台海衝突 專家企業參與

「二○二三ＴＴＸ區域安全兵推」今年七月在台北舉行，邀請一百卅五位中外專家模擬台海可能發生衝突；這項民間版兵推規模之大，遠超過以往非官方兵推，討論範圍之廣，也高於國安會或國防部兵推。參與兵推專家中的四十位外籍人士，部分來自各國駐台單位，台積電、長榮等企業也受邀派員。

想定中共犯台 軍事只占三成

陳永康指出，這場兵推雖以二○二七年中共對台動武為想定，但軍事行動只占其中三成，真正重點是封鎖前後各國撤僑、能源電網維持、經濟供應鏈、戰傷救治、網路與海纜維持等，推演使用的參數是非機密的公開資訊；外傳國防部與海巡署派觀察員，但其實是目前任職學術單位為主的軍中故舊，穿便服以個人身分旁觀。

一座「神山」護國？恐成盲段

兵推報告指出，台灣半導體產業雖占全球八成產能，但若以為一座「神山」就可支撐，可能成為堅韌性的盲段。更嚴重問題是能源，當前電力四成二靠燃煤、戰備儲量四十至四十二天，天然氣三成九、儲量十一至十四天，核能百分之八，一旦遭遇封鎖，立即凸顯脆弱性。供電系統同樣脆弱，電網關鍵樞紐集中於三大超高壓變電所，一旦被毀就可能癱瘓。

針對社會安全情勢，若中共宣示封鎖，可能出現資金外移、房市跌價、物價高漲、搶購物資等反應。外島近年軍事價值雖不如前，但若遭封鎖或攻擊，會打擊本島民眾心理；國軍若為集中兵力，不採取應援措施，輿論與民意能否支持？也是兵推想定的狀況。

「戰爭不再只是國防部責任，社會、產業、民眾同受影響。」兵推共同策畫人、政大國關中心研究員劉復國說。兵推顧問、中華大學兼任講座教授杜紫宸也說，從推演可以看出，台灣面對戰爭最脆弱的並非軍事，而是能源、產業。

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