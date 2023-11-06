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國安局長蔡明彥：將陸續派遣較大噸位船艇回太平島常駐
美國與大陸船艦大批迫近太平島，立委建議政府考量海軍陸戰隊戍守太平島，提升嚇阻力。國安局長蔡明彥今天說，海巡署對太平島持續規畫例行的船艦巡弋航次，現在會陸續將一些比較大的船艦部署到太平島。
據了解，海巡署規劃在太平島碼頭防颱、防湧與岸水電設備整修完峻後，將100噸巡防救難艇派回太平島長駐。
立法院外交國防委員會上午審查國安局預算，國民黨立委江啟臣關切美國與大陸船艦迫近太平島的情勢，江啟臣表示，過去他曾一再提案由海軍陸戰隊回防南沙，但一直沒有結論，這次審預算他又再提一次主決議，表達海軍陸戰隊現既已進駐東沙，在南沙太平島如今有擦槍走火風險時，應一併考慮提升嚇阻力，太平島目前連基本嚇阻力都無法構成，就有可能遭到進犯。
蔡明彥說，國安局對中共在南沙太平島當地活動的樣態，都有作分析，包括高、中、低強度狀況的因應方案。以國安局的理解，海巡署對太平島仍規畫有例行巡弋航次，現在一些比較大的船艦，也會陸續部署到太平島，應能穩定地區情勢。
對立委建議陸戰隊回防太平島，蔡明彥表示，這需要整體評估，須依照實際狀況評估實際要採取的行動，若情勢不對，我所有動作也有可能成為升高區域緊張的指標，必須詳細評估，國安局將針對實際南海狀況進行評析，提供各單位參考。
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