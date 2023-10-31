慶祝榮民節 馮世寬：持續最優質退輔措施服務榮民

退輔會今（31）日分別在本島北、中、南、東四區榮民之家舉行榮民節慶祝大會。退輔會主委馮世寬致詞時，除提及節日與「先總統蔣公誕辰」同日的背景外，也承諾秉持政府照顧榮民政策，將持續以最優質的退輔措施給予榮民服務照顧。

退輔會表示，今(112)年是退輔會成立69週年，也是第45屆榮民節，退輔會分別板橋榮家、中彰榮家、花蓮榮家及岡山榮家，以嘉年華、軍備陳展等活動方式，舉行慶祝會，並分別表揚榮民楷模。

馮世寬出席岡山榮家慶祝會致詞表示，榮民是「榮譽國民」，是對國軍退除役官兵的尊稱，這是政府為感念榮民對國家社會的貢獻，於民國68年核定每年10月31日先總統蔣公誕辰為榮民節。退輔會是榮民之家，我們承諾，會秉持著政府照顧榮民的政策，以最優質的退輔措施給予榮民服務照顧，也期許年輕一代的國人，能以感恩之心紀念這個特殊的日子，傳承榮民堅毅奉獻的精神。

馮世寬同時說，榮民卸下戎裝後持續在各行各業發光發熱，其善行義舉、慷慨捐輸、熱心公益等事蹟，展現正面力量與形象。他同時感謝企業進用退除役官兵，不僅延續國軍退伍後職涯發展，也讓國家訓練有素的軍人繼續貢獻所長、為社會服務。 退輔會主委馮世寬今出席岡山榮家榮民節慶祝會。圖／退輔會提供

商品推薦