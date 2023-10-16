國防部：一年役期可使役男承擔守衛國土責任

國防部今天表示，一年期義務役的調整，是統整考量全球戰略態勢變化、區域安全衝突升高、全民國防實務需要及人口結構改變等因素。目的則是全面提升部隊戰力、嚇阻敵人發動戰爭，籲請國人支持，共同守護美麗家園。

立法院預算中心表示，國軍志願役部隊人數統計至今年6月止，為15萬5218人，人數為民國107年以來新低，恢復義務役並非解決作戰主力缺人之道，要求國防部妥謀對策。而國防部準備以義務役填充主戰部隊人力缺口，也被媒體報導解讀為「義務役恐成主戰兵力」。

國防部今(16)日表示，明年一年期義務役役男以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主；役男可按民間專長參加遴選，或依其志願，選擇至主戰部隊服役。一年役期所接受的完整、系統性訓練，可使役男足以承擔守衛國土及家園安全責任；且有助縮短戰時動員時效，強化社會韌性。媒體報導內容並非事實，易誤導視聽。

國防部表示，針對志願人力缺員挑戰，國防部說明，我國少子化趨勢，以及疫情後企業人才需求孔急，都對國軍招募留營工作產生衝擊，導致志願役人力下降。目前國軍主戰部隊平均編現仍達8成以上，將持續強化招募與留營等工作，擇優補充主戰部隊之志願役人力；同時持續針對新進人員加強輔導、精進生活照顧，改善工作環境、強化各級領導統御作為，以提升優秀官兵留營意願，穩固基層部隊戰力。

國防部表示，一年期義務役的調整，是統整考量全球戰略態勢變化、區域安全衝突升高、全民國防實務需要及人口結構改變等因素，並參酌先進國家實戰經驗後，周延規劃的興革政策，目的就是全面提升部隊戰力、嚇阻敵人發動戰爭。籲請國人支持，共同守護美麗家園。

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