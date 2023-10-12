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日本不再「一生懸命」了？敬業指數全球墊底 原因台灣很有感

國防部：美P-8A反潛機 今沿台灣海峽中線由南向北飛行

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美軍P-8A「海神式」反潛機。圖／取自美國海軍官網
美軍P-8A「海神式」反潛機。圖／取自美國海軍官網

國防部表示，一架美P-8A反潛機，今天上午沿台灣海峽中線由南向北飛行。期間國軍綿密掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

P-8A是美軍長程海上巡邏機，能掛載AGM-84魚叉反艦飛彈、AGM-84K SLAM 遠程對地攻擊飛彈，航程達8300公里。能執行海上巡邏、偵察和反潛作戰。

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