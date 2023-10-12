GOOGLE更新南沙太平島高清圖資 全島海岸鞏固強化

Google Earth更新南沙太平島圖資，高清品質的太平島與碼頭浚深工程現況可供民眾檢閱，可見增加的油庫。這份時效為9月的圖資可見，島南側新生地不但巨大，形成永久陸岸，跑道頭尾均有陸岸強化措施，環島周邊沙灘也因浚深海砂回填，原逐漸流失的白色沙岸恢復面積，全島面積明顯變大。

海巡署民國113年預算案，原定今年9月完工的南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程，延後完工，明年增編近億元工程款。海巡署解釋，工程預定9月完工，因西南湧海象不佳關係，工期展延到10月完工。全案增加預算到明年，是包含辦理驗收及缺改作業期程，增編預算是物價調整費。

Google Earth公開的太平島高清圖資顯示，有一艘海巡巡防艦泊於外側碼頭，水上工程平台仍在港灣內活動，新生地上的貨櫃屋工寮、機具散布，浚深工程顯然仍在進行，港區周邊可見新建疑似油庫設施。

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