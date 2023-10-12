聽新聞
test
0:00 / 0:00
GOOGLE更新南沙太平島高清圖資 全島海岸鞏固強化
Google Earth更新南沙太平島圖資，高清品質的太平島與碼頭浚深工程現況可供民眾檢閱，可見增加的油庫。這份時效為9月的圖資可見，島南側新生地不但巨大，形成永久陸岸，跑道頭尾均有陸岸強化措施，環島周邊沙灘也因浚深海砂回填，原逐漸流失的白色沙岸恢復面積，全島面積明顯變大。
海巡署民國113年預算案，原定今年9月完工的南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程，延後完工，明年增編近億元工程款。海巡署解釋，工程預定9月完工，因西南湧海象不佳關係，工期展延到10月完工。全案增加預算到明年，是包含辦理驗收及缺改作業期程，增編預算是物價調整費。
Google Earth公開的太平島高清圖資顯示，有一艘海巡巡防艦泊於外側碼頭，水上工程平台仍在港灣內活動，新生地上的貨櫃屋工寮、機具散布，浚深工程顯然仍在進行，港區周邊可見新建疑似油庫設施。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言