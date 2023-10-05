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1年制義務役男首發兵籍調查表 家長注意填寫

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
各地區區公所近日針對首波2005年出生役男寄發「徵兵及齡男子兵籍調查通知書」與「兵籍調查個人資料申報表」。記者洪哲政/攝影
各地區區公所近日針對首波2005年出生役男寄發「徵兵及齡男子兵籍調查通知書」與「兵籍調查個人資料申報表」。記者洪哲政/攝影

2024年義務役役男延長兵役為一年，適用對象是2005年1月1日以後出生役男。各地區區公所近日針對首波2005年出生役男寄發徵兵及齡男子兵籍調查通知書，與兵籍調查個人資料申報表，家長要注意填寫。

這波兵籍調查分為紙本及線上申報，紙本申報上有有報考完大專院校資格意願或有其他生涯規畫後升學，在20歲之年11月15日前暫不接受徵兵檢查的選項，線上版沒有這個選項，直接填具目前就讀大專院校與在場學時間。

役男 兵役 義務役

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