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前潛艦上校：關鍵裝配覆蓋 疑未完成

聯合報／ 記者洪哲政歐陽良盈／連線報導

首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心
首艘國造潛艦海鯤軍艦昨舉行命名暨下水儀式。與會學者認為，台灣自製潛艦可滿足我防衛作戰需求，將能和Ｐ-３Ｃ反潛機等進行海空反潛作戰聯合獵殺，在反封鎖作戰發揮效果。但專家質疑，艦上多處關鍵裝備以巨旗覆蓋，質疑原型艦並未裝配完成，台船盛讚Ｘ型舵為新設計，其中卻出現可疑設計問題。

與會的國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，台灣擁有足夠數量潛艦，必要時可以阻絕巴士海峽和宮古海峽，防止共軍航艦與兩棲登陸部隊進入東部海域；水面艦搭足夠數量潛艦，在反封鎖作戰上能發揮很好的反制效果。而潛艦國造在滿足軍事需求的同時，也可帶動國防經濟發展。

淡江國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑也在說，潛艦本身不僅能發揮獵潛作用，還能和Ｐ-３Ｃ反潛機等進行反潛作戰上的聯合獵殺。潛艦只要出海，就可以對敵人造成存在作用，在不對稱作戰下，運用潛艦讓解放軍必須花更多時間對我執行偵潛與反潛，對我方來說，相對有利。

潛艦服役出身的海軍備役上校王志鵬昨透過媒體轉播觀察，從艦艏角度看海鯤艦艦身，艦艏上側六具魚雷管、下方中頻主被動式聲納、艦身兩側被動測距聲納都被旗幟包覆，潛艦上部甲板同樣以三色布幔蓋住，他質疑都尚未完成裝配。而原型艦未在水面碼頭靠泊，可見艦底若干系統，如主海水冷卻系統，也可能尚未完成，無法在浸水中啟動。

王志鵬指出，海鯤艦不論帆罩上的前翼與新的Ｘ型舵，外觀似乎完成，但總統府官網披露蔡總統與二五六官兵在艦艉的大合照，可見Ｘ型舵右方上下兩翼之間的前方出現一個「平衡小翼」，先進國家無此設計，因為Ｘ型舵本身就有舵翼的綜合性能，但必須由電腦自動操控，他質疑此翼若是作為Ｘ型舵的功能輔助，可見此舵在某些可能情況下性能將出現問題，因此必須增加輔助。

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