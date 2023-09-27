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新竹市寡婦樓都更案 國防部：若涉有不法將依法終止

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
新竹市寡婦樓都更案地址位於建新一路、建新路路口，目前還在審議中。記者張裕珍／攝影
新竹市寡婦樓都更案地址位於建新一路、建新路路口，目前還在審議中。記者張裕珍／攝影

新竹市寡婦樓都更案延燒，國防部今天表示，此案無炒地情事；若涉有不法，國防部即依法終止。

時代力量立委邱顯智日前召開記者會，質疑寡婦樓都更案是國防部帶頭炒地的錯誤政策，將對新竹市帶來巨大負面衝擊，呼籲國防部收回此案，也希望新竹市政府不應草率通過。

對此，國防部今天回應表示，此案於民國99年依政策指導，辦理眷地都更活化，以挹注眷改基金償債，無炒地情事。

國防部說，此案於100年委由內政部招商及簽約，後續由市政府審議，若涉有不法，國防部即依法終止。

國防部 新竹 都更 邱顯智

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