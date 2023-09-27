新竹市寡婦樓都更案 國防部：若涉有不法將依法終止
新竹市寡婦樓都更案延燒，國防部今天表示，此案無炒地情事；若涉有不法，國防部即依法終止。
時代力量立委邱顯智日前召開記者會，質疑寡婦樓都更案是國防部帶頭炒地的錯誤政策，將對新竹市帶來巨大負面衝擊，呼籲國防部收回此案，也希望新竹市政府不應草率通過。
對此，國防部今天回應表示，此案於民國99年依政策指導，辦理眷地都更活化，以挹注眷改基金償債，無炒地情事。
國防部說，此案於100年委由內政部招商及簽約，後續由市政府審議，若涉有不法，國防部即依法終止。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票 國民黨均領先
▪ 聯合報最新民調／選民厭倦一黨獨大 對施政成果不埋單
▪ 聯合報最新民調／學者：未來國會可能三黨不過半
▪ 聯合報最新民調／綠委：沒有危機意識 必遭遇危機
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言