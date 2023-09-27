新竹市寡婦樓都更案 國防部：若涉有不法將依法終止

美國軍事網認證，「電影演的是真的」。像是《不可能的任務：致命清算第一章》某艘潛艇內裝載了超級AI，它欺騙潛艇上的所有人，以為敵軍來襲便發射魚雷，沒想到魚雷反而急轉彎朝著自己的潛艇攻擊。多年前，F-14原型機在加州外海，進行飛彈脫離機身的測試時，這架F-14被自己打出去的麻雀飛彈訓練彈打中。這樣的場景，真的發生過，還不止一次…

2023-09-27 07:30