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軍中涉共諜案 邱國正：三分之一是現役人員

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長陳建仁（左）、國防部長邱國正（右）今天列席立法院會。記者曾吉松／攝影
行政院長陳建仁（左）、國防部長邱國正（右）今天列席立法院會。記者曾吉松／攝影

國防部長邱國正表示，軍中的共諜案、貪瀆案都不容許，蒐證後都會移交法辦，涉案人大約有三分之一是現役，三分之二是退役人員。

邱國正是在立法院院會答覆民進黨立委劉世芳質詢時，作了以上表示。劉世芳說，台灣面對中國大陸文攻武嚇，天天被在野黨講成兵凶戰危，多起觸犯國家安全案件，最後都是輕判。美國也有特別提醒，台灣內部有人因為情色、錢財、仇恨或意識形態，洩露國家機軍事機密的案件非常多。

劉世芳指出，根據近幾年違反國家安全法案件統計，2016年總共有19件39人，今年截至8月降到8件19人，轉折在2019年立法院修正國安五法，案件數往下滑，很多涉案人員觸犯國安法後，一審都是輕判，平均刑度只有6.18個月。

邱國正表示，他在軍中很注意這些問題，不管是共諜案、一般貪瀆案都不被容許，被逮到以後要蒐證，然後就是移交法辦，這些都是國防部的任務，至於相關單位要怎麼辦，有什麼依據，國防部不予置評，沒有辦法做評量裁量的方法。

邱國正說，不同案件不能比較，國軍強化的辦法，包括不斷地宣教，政戰、保防人員要不斷蒐證，如果以百分比來講，大約有三分之一是現役，三分之二是退役人員，尤其是共諜案件，國防部絕對不會輕易放過，蒐證後一定都會移交法辦。

法務部長蔡清祥說，根據法務部的綜合觀察，共諜案件確實是輕判，但這是法官的職權，相信檢察官會本於職權，如果認為有觸犯法律，他們都會依法上訴，因為法律上我們都修法了。

蔡清祥表示，法務部跟國防部合作，已經共同舉辦很多講習，讓檢察官了解國安的重要，加強檢察官對國安五法的認識，未來也會由專責的檢察官，負責偵辦國安相關的案件，法院也有成立專庭，雙方會持續加強聯繫，重視案件的處理。

陳建仁指出，對於如何蒐集到很好的事證，會請法務部再加強，因為蒐證的部分很重要，他會請檢調單位盡快加強，該上訴就上訴。

國安法 國防部

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