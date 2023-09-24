獨／阿帕契展戰力 天鷹專案結案5年 美至今未還結餘款

陸軍AH-64E長弓型阿帕契攻擊直升機昨在湖口營區開放活動展示空中戰力，軍方證實，採購30架阿帕契早應於2018年結案的「天鷹專案」，全案結餘款項美方尚未返還我國，而陸續用於支應同案相關回修及零附件採購，至今無法關案。

陸軍採購30架AH-64E阿帕契攻擊直升機在台墜毀1架，目前29架全部署於桃園龍潭601旅龍城營區，作為支援北部海岸反擊作戰與首都衛戍重要防衛兵力。

立法院預算中心完成明年度中央政府總預算評估報告，內容披露陸軍司令部新型攻擊直升機（即天鷹專案）計畫期程為2008至2017年度，截至今（2023）年8月底仍有在途物資待沖銷金額折合新台幣約69.87億餘元，經洽陸軍司令部說明結案進度略以：「尚有其他工項美方持續交運中」、「最後交期為2023年11月」。

陸軍「天鷹專案」以500餘億元台幣對美採購30架AH-64E阿帕契攻擊直升機，全案於2018年由國防部宣布結案，但傳專案3000萬美元的結餘款項，國防部當年度宣示要求結餘款項須按財政紀律要求美返還繳回國庫，至今顯未達成。

對此，陸軍司令部回應表示，「天鷹專案」持續供補項目計送美回修及備份件等29案；陸軍持續運用對美定期管制會議，要求美方加速交運軍品，以快速完成供補及關閉全案。

針對全案結餘款項，陸軍司令部說，美方仍在執行帳務清整，待完成後確依規定管制建案餘款繳庫。而陸軍自2018年11月「天鷹」核定結案後，依規定支用案款，不做它案使用。

解讀陸軍司令部說法，天鷹專案結餘款項宣告結案後經過4年，美方至今尚未返還我國，而陸續轉用於支應同案相關裝備回修及零附件採購。據了解，軍購案結案後如果仍有餘款，表面上依規定應全數報繳國庫，但各軍種長年來依慣例或應美方要求，卻始終有可支應同案相關採購的作法。

預算評估同時披露，海軍司令部自2015年度納編「AAV7兩棲突擊車缺裝補充」計畫預算，總經費58億1260萬4000千元，執行期程2015年至2020年度，此案辦理期程已於2020年底屆滿，但到今年8月底仍有在途物資待沖銷金額折合新台幣約3.44億餘元，同樣沒有結案。海軍司令部在報告中則回應：「尚有熱顯像瞄準具等次要品項尚未解繳，美方預於2024年3月交運。」